Barreto leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Botafogo contra o Brasil de Pelotas

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo já tem uma baixa confirmada para o próximo compromisso. Na noite desta quinta-feira, o volante Barreto recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Operário por 1 a 0, no Estádio Germano Krüger, válido pela 17ª rodada da Série B.

> ATUAÇÕES: Diego Loureiro falha no lance do gol e recebe a menor notaDessa forma, o Botafogo não contará com o camisa 23 para o jogo do próximo domingo, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Nilton Santos, às 18h15, válida pela 18ª rodada da competição. O lance que rendeu o cartão amarelo para Barreto aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o volante fez uma falta por trás de Paulo Sérgio.

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Para a posição, o técnico Enderson Moreira tem no elenco Pedro Castro, Luís Oyama, Romildo, Matheus Frizzo e Kayque. Fora eles, ainda que seja uma opção improvável, Guilherme Santos também jogou na posição improvisado na última temporada em algumas oportunidades.