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Barreto leva o terceiro cartão amarelo e desfalca o Botafogo contra o Brasil de Pelotas

O volante recebeu o cartão amarelo aos 32 minutos do segundo tempo depois de uma falta por trás em Paulo Sérgio, do Operário...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 00:17

LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2021 às 00:17
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo já tem uma baixa confirmada para o próximo compromisso. Na noite desta quinta-feira, o volante Barreto recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Operário por 1 a 0, no Estádio Germano Krüger, válido pela 17ª rodada da Série B.
> ATUAÇÕES: Diego Loureiro falha no lance do gol e recebe a menor notaDessa forma, o Botafogo não contará com o camisa 23 para o jogo do próximo domingo, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Nilton Santos, às 18h15, válida pela 18ª rodada da competição. O lance que rendeu o cartão amarelo para Barreto aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo, quando o volante fez uma falta por trás de Paulo Sérgio.
> Veja a tabela da Série B
Para a posição, o técnico Enderson Moreira tem no elenco Pedro Castro, Luís Oyama, Romildo, Matheus Frizzo e Kayque. Fora eles, ainda que seja uma opção improvável, Guilherme Santos também jogou na posição improvisado na última temporada em algumas oportunidades.
A boa notícia se dá pela provável volta de Chay. Com fadiga muscular, o meia-atacante sequer viajou com o grupo para Ponta Grossa para enfrentar o Operário. Por meio da assessoria de imprensa, o clube explicou que o camisa 14 ficou no Rio de Janeiro para se recuperar e se preparar para a partida contra o Brasil de Pelotas.

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