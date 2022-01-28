Barreto entra no BID e Botafogo terá força máxima contra o Bangu

Barreto está apto a reestrear pelo Botafogo. O volante, que assinou a renovação com o Alvinegro, teve o nome regularizado no BID na tarde desta sexta-feira e pode entrar em campo contra o Bangu, no próximo domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.+ Botafogo faz consulta por Gabriel Pires, que pertence ao Benfica

Além do camisa 5, Erison e Vitinho também apareceram nos registros da CBF recentemente. Desta forma, Enderson Moreira terá força máxima para o jogo - a exceção, claro, são os atletas lesionados.

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Klaus e Vinícius Lopes, sob os cuidados do departamento médico, serão desfalques. Todos os atletas aptos fisicamente estão disponíveis para irem ao duelo. Cabe ao treinador escolher o onze inicial.

O volante foi titular na campanha do título da Série B no ano passado. Outrora emprestado pelo Criciúma, ele assinou vínculo de forma definitiva com o Alvinegro por duas temporadas.