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futebol

Barreto entra no BID e Botafogo terá força máxima contra o Bangu

Volante é regularizado, assim como Erison e Vitinho, e Enderson Moreira terá todas as opções disponíveis em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Carioca...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 18:10

LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 18:10
Barreto está apto a reestrear pelo Botafogo. O volante, que assinou a renovação com o Alvinegro, teve o nome regularizado no BID na tarde desta sexta-feira e pode entrar em campo contra o Bangu, no próximo domingo, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca.+ Botafogo faz consulta por Gabriel Pires, que pertence ao Benfica
Além do camisa 5, Erison e Vitinho também apareceram nos registros da CBF recentemente. Desta forma, Enderson Moreira terá força máxima para o jogo - a exceção, claro, são os atletas lesionados.
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Klaus e Vinícius Lopes, sob os cuidados do departamento médico, serão desfalques. Todos os atletas aptos fisicamente estão disponíveis para irem ao duelo. Cabe ao treinador escolher o onze inicial.
O volante foi titular na campanha do título da Série B no ano passado. Outrora emprestado pelo Criciúma, ele assinou vínculo de forma definitiva com o Alvinegro por duas temporadas.
Crédito: BarretoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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