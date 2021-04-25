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Barrado na Libertadores, Ganso exalta vitória do Fluminense e diz: 'Sei da qualidade que posso oferecer'

Jogador fez um gol e deu uma assistência ao entrar em campo no segundo tempo da vitória por 4 a 1 sobre o Madureira, neste domingo, no Maracanã...

Publicado em 25 de Abril de 2021 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2021 às 13:22
Crédito: Lucas Merçon / Fluminense F.C
O Fluminense pode não ter feito uma partida brilhante, mas as mexidas de Roger Machado ajudaram a equipe a ser mais dinâmica e vencer o Madureira por 4 a 1, de virada, neste domingo, no Maracanã. Um dos que saiu do banco e ajudou a mudar o jogo foi Paulo Henrique Ganso, barrado da lista de relacionados para a estreia na Libertadores na última semana. Após o duelo, o meia exaltou o resultado e falou sobre sua situação.
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- A importância, primeiro, era vencer a partida e ganhar vantagem na semifinal. Entrei poucos minutos, mas pude ajudar a equipe. Sigo trabalhando, me esforçando, sei da qualidade que posso oferecer. Espero que as horas que eu possa aparecer, possa ajudar a fazer gol, como fiz hoje. Independente se acontecer ou não, estarei à disposição do Fluminense - disse Ganso.
Veja como ficou a tabela do Carioca
Com a vitória, o Fluminense encara a Portuguesa na semifinal do Campeonato Carioca. Em jogos de ida e volta, o Tricolor tem a vantagem do empate. A outra decisão será entre Flamengo e Volta Redonda. O Flu volta a campo nesta quarta-feira, diante do Intependiente Santa Fe, às 21h, fora de casa.

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