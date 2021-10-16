Barcelona x Valencia: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Chegou a hora da bola voltar a rolar pelo Campeonato Espanhol depois da Data-Fifa. Neste domingo, o Barcelona, querendo subir na tabela, recebe o Valencia, que tem o mesmo número de pontos da equipe catalã. O jogo acontece no Camp Nou, às 16h (de Brasília).BARCELONAAfundado em uma grave crise, o Barcelona tenta se recuperar na tabela. Com Ronald Koeman mantido no cargo após quase ser demitido, o time blaugrana, atualmente na nona posição com 12 pontos, quer se aproximar dos líderes. Na última rodada, a equipe catalã perdeu para o Atlético de Madrid, por 2 a 0.
VALENCIADepois de uma temporada muito ruim em 2020/21, o Valencia quer voltar a figurar nas primeiras posições. Na oitava colocação, com os mesmos 12 pontos do Barcelona, a equipe de José Bordalás tentará surpreender os catalães em pleno Camp Nou. Na última rodada, empate em 0 a 0 com o Cádiz.
FICHA TÉCNICA
Barcelona x ValenciaLa Liga - Campeonato Espanhol9ª Rodada
Data e Horário: 17/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Jesús Gil ManzanoAssistentes: José Luis Munuera Montero e Jorge Figueroa VázquezTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric García e Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Gavi; Ansu Fati, Luuk de Jong e Memphis Depay.
Desfalques: Braithwaite, Araújo e Pedri (lesionados); Dembélé e Agüero (dúvidas).
VALENCIA (Técnico: José Bordalás)Cillessen; Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby e Gayà; Soler, Wass, Guillamón e Hugo Duro; Gonçalo Guedes e Maxi Gómez.
Desfalques: Alderete (suspenso); Piccini (dúvida).