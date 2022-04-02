Barcelona x Sevilla: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Neste domingo, o Barcelona recebe o Sevilla pela 30ª rodada da La Liga. É o primeiro jogo da equipe blaugrana após a goleada por 4 a 0 sobre o Real Madrid. O confronto, no Camp Nou, está marcado para às 16h.CONFRONTO DIRETOO jogo promete ser bem disputado já que o duelo é direto pela vice-liderança. O Barcelona é o terceiro colocado, com 54 pontos, enquanto o Sevilla é o segundo colocado, com 57. A liderança está com o Real Madrid, isolado com 69 pontos. Porém, ambas as equipes precisam da vitória para seguirem firmes no G4 da tabela.
SEQUÊNCIA DA BOA FASEO confronto com o Sevilla será o primeiro do Barcelona após a goleada por 4 a 0 no Bernabéu contra o Real Madrid. A equipe de Xavi já conta com 12 jogos sem perder, sendo oito vitórias e três empates, e procura manter a boa fase.FICHA TÉCNICABarcelona x Sevilla
Data e horário: 03/04/2022, às 16hLocal: Camp Nou, em BarcelonaOnde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Ronald Araújo (Daniel Alves), Piqué, Eric García e Jordi Alba; Busquets, De Jong e Pedri; Dembelé, Ferrán Torres e Aubameyang.
SEVILLA (Técnico: Julen Lopetegui) Dmitrovic; Jesús Navas, Koundé, Gudelj e Augustinsson; Delaney, Oliver Torres e El-Haddadi; Lucas Ocampos, Jesús Corona e Martial.