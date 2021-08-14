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futebol

Barcelona x Real Sociedad: onde assistir e as prováveis escalações

Clube catalão faz sua primeira partida oficial desde a saída de Lionel Messi para o Paris Saint-Germain e Ronald Koeman precisa encontrar soluções em duelo equilibrado...

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 09:55

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 09:55
Crédito: PAU BARRENA / AFP
Na primeira partida oficial após o fim da Era Lionel Messi, o Barcelona recebe a Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol neste domingo, às 15h (horário de Brasília). O clube catalão conseguiu inscrever Memphis Depay e Eric García na La Liga e espera iniciar novos tempos com uma vitória.Messi no passado
- Se tem falado muito de Messi e é normal, por conta de sua efetividade, qualidade. Não o temos mais, mas há outros jogadores. Temos um elenco muito forte. Não há desculpas, mas sim partidas, pontos... Fizemos uma boa pré-temporada e estou animado. Teremos 20 mil torcedores e isso é o melhor - destacou Ronald Koeman, técnico do Barcelona.
> Veja a tabela da La Liga
Início animador​Apesar da desconfiança do torcedor após a saída de Lionel Messi, o Barcelona teve um início de campanha animador. No amistoso realizado contra a Juventus pelo Troféu Juan Gamper, o clube catalão derrou a equipe italiana por 3 a 0 e dá sinais positivos aos fãs.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Real Sociedad
Data e horário: 15/8/2021, às 15h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Neto; Dest, Pique, Araujo e Alba; Roberto, Busquets e Pedri; Depay, Braithwaite e Griezmann
Desfalques: Ousmane Dembele, Marc-Andre ter Stegen, Oscar Mingueza, Ansu Fati, Clement Lenglet e Frenkie de Jong (machucados)
REAL SOCIEDAD (Técnico: Imanol Alguacil)Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand e Zaldua; Zubimendi e Merino; Portu, David Silva e Oyarzabal; Isak
Desfalques: Nacho Monreal, Carlos Fernandez e Ryan (machucados)

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