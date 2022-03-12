Barcelona x Osasuna: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

A bola vai rolar para mais uma partida da 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Neste domingo, o Barcelona de Xavi Hernández, que vive grande fase na competição nacional, recebe o Osasuna em busca da quarta vitória consecutiva. O jogo acontece no Camp Nou, às 17h (de Brasília).BARCELONAVivendo grande fase no Campeonato Espanhol com a chegada do técnico Xavi Hernández, o Barcelona espera dar sequência ao bom momento na competição nacional. Nas últimas 11 partidas, o clube catalão venceu sete jogos e ainda não sabe o que é ser derrotado no ano de 2022.

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OSASUNANo meio da tabela, o Osasuna não corre riscos de rebaixamento, mas também não aspira chances de classificação para competições europeias. Nos últimos cinco jogos, o clube da Navarra venceu dois, perdeu outros dois e empatou mais um.

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Barcelona x OsasunaLa Liga - Campeonato Espanhol28ª Rodada​Data e horário: 13/03/2022, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ING)Árbitro: Ricardo De Burgos BengoetxeaAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Mario Melero LópezTransmissão: ESPN e Star+

PROVÁVEIS TIMES

BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Daniel Alves, Ronald Araújo, Piqué e Jordi Alba; Pedri, Busquets e Frenkie de Jong; Dembélé, Aubameyang e Ferrán Torres.

Desfalques: Alejandro Balde, Ansu Fati, Umtiti e Sergi Roberto (lesionados); Nico (suspenso).

OSASUNA (Técnico: Jagoba Arrasate)Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz e Manu Sánchez; Javi Martínez, Lucas Torró, Moncayola e Rubén García; Kike Barja e Budimir.

Desfalques: Jesús Areso (lesionado); Chimy Ávila (suspenso).