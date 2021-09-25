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Barcelona x Levante: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipe culé vive um momento ruim na La Liga após dois empates consecutivos, enquanto Ronald Koeman vive intensa pressão devido ao desempenho ruim do clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 11:04

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 11:04

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
Em meio a uma crise esportiva, o Barcelona recebe o Levante neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Ronald Koeman, técnico do clube catalão, vive um momento de pressão por conta do desempenho ruim da equipe e dos maus resultados na La Liga.Cadê os gols?
- Há jogadores que possuem efetividade em seu jogo. Memphis se sente responsável por não ter marcado na última partida. Contra o Cádiz, tivemos quatro ou cinco chances claras e temos que buscar essa efetividade, mas também precisamos contar com mais jogadores - disse Koeman.
> Veja a tabela da La Liga
Adversário enjoado
Apesar de ainda não ter vencido no Campeonato Espanhol, o Levante já deu trabalho para o Real Madrid no empate por 3 a 3 contra a equipe merengue pela 2ª rodada da La Liga. Na última temporada, a equipe de Paco López também conseguiu o mesmo placar diante do Barcelona, além de não ter sofrido nenhuma derrota para o Atlético de Madrid.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Levante
Data e horário: 26/9/2021, às 11h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Pique e Dest; Gavi, Busquets e Sergi Roberto; Coutinho, Luuk de Jong e Memphis Depay
Desfalques: Ousmane Dembele, Sergio Aguero, Pedri, Jordi Alba e Martin Braithwaite (machucados). Frenkie de Jong (suspenso)
LEVANTE (Técnico: Paco López)Fernandez; Miramon, Duarte, Mustafi e Clerc; De Frutos, Martinez, Radoja e Melero; Marti e Morales
Desfalques: Roberto Soldado, Enis Bardhi, Jose Campana e Mickael Malsa (machucados)

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