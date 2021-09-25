Barcelona x Levante: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

Em meio a uma crise esportiva, o Barcelona recebe o Levante neste domingo, às 11h15 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Ronald Koeman, técnico do clube catalão, vive um momento de pressão por conta do desempenho ruim da equipe e dos maus resultados na La Liga.Cadê os gols?

- Há jogadores que possuem efetividade em seu jogo. Memphis se sente responsável por não ter marcado na última partida. Contra o Cádiz, tivemos quatro ou cinco chances claras e temos que buscar essa efetividade, mas também precisamos contar com mais jogadores - disse Koeman.

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Adversário enjoado

Apesar de ainda não ter vencido no Campeonato Espanhol, o Levante já deu trabalho para o Real Madrid no empate por 3 a 3 contra a equipe merengue pela 2ª rodada da La Liga. Na última temporada, a equipe de Paco López também conseguiu o mesmo placar diante do Barcelona, além de não ter sofrido nenhuma derrota para o Atlético de Madrid.

FICHA TÉCNICA:Barcelona x Levante

Data e horário: 26/9/2021, às 11h15 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Pique e Dest; Gavi, Busquets e Sergi Roberto; Coutinho, Luuk de Jong e Memphis Depay

Desfalques: Ousmane Dembele, Sergio Aguero, Pedri, Jordi Alba e Martin Braithwaite (machucados). Frenkie de Jong (suspenso)

LEVANTE (Técnico: Paco López)Fernandez; Miramon, Duarte, Mustafi e Clerc; De Frutos, Martinez, Radoja e Melero; Marti e Morales