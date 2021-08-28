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Barcelona x Getafe: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Equipe de Ronald Koeman busca se recuperar de tropeço sofrido contra o Athletic Bilbao e não deixar o Atlético de Madrid abrir a diferença no início da La Liga...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 10:50

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 10:50
Crédito: Barcelona conta com Depay no comando de ataque contra o Getafe (ANDER GILLENEA / AFP
O Barcelona recebe o Getafe neste domingo, às 12h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Ronald Koeman busca se recuperar na tabela após tropeçar e empatar contra o Athletic Bilbao. Por outro lado, os visitantes ainda não pontuaram na competição.Sonhando alto
- É importante vencer as partidas em casa. No ano passado, perdemos muitos pontos. Não sou partidário de pensar em não ganhar coisas. Estamos em um clube que devemos demonstrar sempre uma mentalidade vencedora, mas nesse momento não podemos lutar com os melhores do mundo - disse Ronald Koeman.
> Veja a tabela da La Liga
Momento das equipes​O Barcelona conquistou uma grande vitória sobre a Real Sociedad na estreia da La Liga, mas sofreu para arrancar o empate do Bilbao. Por outro lado, o Getafe perdeu sua primeira partida para o Valencia e sofreu novo revés para o Sevilla, sendo ambos os placares 1 a 0 para o adversário.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Getafe
Data e horário: 29/8/2021, às 12h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Neto; Dest, Araujo, Lenglet e Alba; De Jong, Busquets e Sergi Roberto; Griezmann, Braithwaite e Memphis Depay
Desfalques: Ousmane Dembele, Ansu Fati, Sergio Aguero e Ter Stegen (machucados). Eric García (suspenso)
GETAFE (Técnico: Míchel)Soria; Suarez, Dakonam, Mitrovic e Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic e Vitolo; Unal e Ramirez
Desfalques: Sabit Abdulai (machucado)

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