Barcelona x Getafe: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Crédito: Barcelona conta com Depay no comando de ataque contra o Getafe (ANDER GILLENEA / AFP

O Barcelona recebe o Getafe neste domingo, às 12h (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Ronald Koeman busca se recuperar na tabela após tropeçar e empatar contra o Athletic Bilbao. Por outro lado, os visitantes ainda não pontuaram na competição.Sonhando alto

- É importante vencer as partidas em casa. No ano passado, perdemos muitos pontos. Não sou partidário de pensar em não ganhar coisas. Estamos em um clube que devemos demonstrar sempre uma mentalidade vencedora, mas nesse momento não podemos lutar com os melhores do mundo - disse Ronald Koeman.

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Momento das equipes​O Barcelona conquistou uma grande vitória sobre a Real Sociedad na estreia da La Liga, mas sofreu para arrancar o empate do Bilbao. Por outro lado, o Getafe perdeu sua primeira partida para o Valencia e sofreu novo revés para o Sevilla, sendo ambos os placares 1 a 0 para o adversário.

FICHA TÉCNICA:Barcelona x Getafe

Data e horário: 29/8/2021, às 12h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Ronald Koeman)Neto; Dest, Araujo, Lenglet e Alba; De Jong, Busquets e Sergi Roberto; Griezmann, Braithwaite e Memphis Depay

Desfalques: Ousmane Dembele, Ansu Fati, Sergio Aguero e Ter Stegen (machucados). Eric García (suspenso)

GETAFE (Técnico: Míchel)Soria; Suarez, Dakonam, Mitrovic e Olivera; Alena, Arambarri, Maksimovic e Vitolo; Unal e Ramirez