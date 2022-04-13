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futebol

Barcelona x Frankfurt: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Com tudo igual no placar agregado, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira pela partida de volta das quartas de final da competição...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 09:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 abr 2022 às 09:52
Nesta quinta-feira, o Barcelona recebe o Frankfurt para a disputa de uma vaga na semifinal da Liga Europa. O duelo ainda não está definido já que o jogo de ida terminou em 1 a 1. O confronto, no Camp Nou, está marcado para às 16h.JOGO DE IDANo primeiro confronto, o resultado terminou em 1 a 1. Portanto, a classificação segue indefinida. Na ocasião, Ansgar Knauff abriu o placar para o time alemão, enquanto Ferrán Torres deixou tudo igual. A partida foi bem disputada com chances para os dois lados.
> ‘Não é hora de falar sobre isso’, diz Xavi sobre interesse do Barcelona em Lewandowski
FALA, XAVI!- Melhoramos muitas coisas, mas ainda não fizemos nada. Estamos em boa dinâmica, mas o jogo contra o Levante e em Frankfurt não foi excelente. Temos que empurrar os jogadores a cada dia, em cada jogo é um exame. Você tem que se empolgar com a Liga Europa, é um título que o clube não tem. Vamos competir e que as pessoas saiam orgulhosas - disse Xavi sobre a competitividade do Barcelona.FICHA TÉCNICABarcelona x Frankfurt
Data e horário: 14/04/2022, às 16hLocal: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: ESPN e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Araújo, Piqué, Eric García e Jordi Alba; Frank De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Aubameyang e Ferran Torres﻿.
FRANKFURT (Técnico: Oliver Glasner)Trapp; Danny da Costa, Hinteregger e N’Dicka; Knauff, Jakic, Sow e Kostic; Lindstrom, Kamada e Maury.
Crédito: EquipesduelamporumavaganasemifinaldaLigaEuropa(Foto:DANIELROLAND/AFP

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