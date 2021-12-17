Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Barcelona x Elche: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol
Barcelona x Elche: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Espanhol

Ainda irregular, Barcelona busca se reerguer na classificação da La Liga e não se distanciar do pelotão do G-4 em busca de uma vaga na próxima Champions League...
LanceNet

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 14:51

Após dois tropeços consecutivos, o Barcelona recebe o Elche neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Espanhol. Os culés vivem um momento irregular e de reconstrução sob a batuta de Xavi, mas estão apenas cinco pontos atrás do Atlético de Madrid, atual 4º colocado.DIFICULDADES NA BUSCA POR TÍTULOS- Falta entendimento a nível futebolístico. ALguns jogadores custam a entender e isso é estranho estando no Barcelona. Temos que ser valentes. Os jogadores estão se esforçando, mas temos que ganhar. Precisamos trabalhar e crescer. Depos lutaremos pela Copa, Supercopa e crescer - disse Xavi, comandante culé.
OBRIGAÇÃO?Se nas duas últimas rodadas, o Barcelona encontrou adversários complicados, como Betis e Osasuna, Xavi possui um duelo favorável neste final de semana. O Elche ocupa a 16ª posição na La Liga, possui a 3ª pior defesa da competição e o 5º pior ataque.
FICHA TÉCNICA:Barcelona x Elche
Data e horário: 18/12/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Onde assistir: Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BARCELONA (Técnico: Xavi)Ter Stegen; Araujo, Lenglet, Garcia e Mingueza; Nico, Busquets e Frenkie de Jong; Gavi, Luuk de Jong e Ezzalzouli
Desfalques: Sergino Dest, Memphis Depay, Jordi Alba, Sergi Roberto, Pedri, Ansu Fati e Martin Braithwaite (machucados). Piqué (suspenso)
ELCHE (Técnico: Fran Escribá)Badia; Palacios, Roco, Gonzalez e Barragan; Morente, Marcone, Mascarell e Fidel; Pérez e Boye
Desfalques: Pedro Bigas (machucado)
Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados