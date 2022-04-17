  • Barcelona x Cádiz: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol
futebol

Barcelona x Cádiz: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, no encerramento da 32ª rodada do torneio nacional. Times lutam por diferentes objetivos na tabela de classificação...

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 14:01

LanceNet

A bola vai rolar para mais uma partida do Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, na Catalunha, o Barcelona recebe o Cádiz no encerramento da 32ª rodada do torneio nacional. O jogo acontece no Camp Nou, casa blaugrana, às 16h (de Brasília).BARCELONAVice-líder do Campeonato Espanhol, mas com chances remotas de título, o Barcelona tenta ao menos garantir uma vaga direta na próxima edição da Champions League. Após ser eliminado da Europa League durante a semana, o time de Xavi Hernández agora vira a chave para o torneio nacional.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga
CÁDIZSe de um lado o Barcelona tenta garantir vaga no grupo mais nobre da tabela, o Cádiz vem para o jogo tentando escapar do rebaixamento. Atualmente na 18ª colocação, posição que abre o Z-3, o time amarelo deixará a zona maldita em caso de vitória na Catalunha.
+ Fernandinho vai voltar ao Brasil: veja por onde andam os jogadores da Copa de 2014FICHA TÉCNICA
Barcelona x CádizLa Liga - Campeonato Espanhol32ª Rodada​Data e horário: 18/04/2022, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Santiago Jaime LatreAssistentes: Jesús Gil Manzano e Roberto Díaz Pérez del PalomarTransmissão: Star+
PROVÁVEIS TIMES
BARCELONA (Técnico: Xavi Hernández)Ter Stegen; Daniel Alves, Eric García, Lenglet e Jordi Alba; Frenkie de Jong, Busquets e Gavi; Dembélé, Aubameyang e Ferrán Torres.
CÁDIZ (Técnico: Sergio González)Ledesma; Akapo, Chust, Hernández e Espino; Alejo, José Mari, Fede e Idrissi; Negredo e Lucas Pérez.
Cádiz e Barcelona empataram em 0 a 0 no primeiro turno

Este vídeo pode te interessar

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

