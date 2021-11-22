Barcelona x Benfica: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Nesta terça-feira, o Barcelona terá a oportunidade de garantir a sua classificação para o mata-mata da Champions League. A equipe blaugrana precisa vencer o Benfica às 17h (de Brasília) no Camp Nou para avançar na competição.Veja a tabela do Champions
Após um início conturbado na Champions League, o Barcelona conseguiu duas vitórias contra o Dynamo Kiev, e está na segunda colocação do Grupo E. Com a chegada de Xavi no clube blaugrana, a esperança de classificação aumentou no Camp Nou.
O Benfica não pode perder para Barcelona nesta terça-feira. Caso o resultado seja negativo para os portugueses, a equipe estará automaticamente eliminada da Champions League. Dessa forma, o time das 'Águias' precisa vencer nesta terça.FICHA TÉCNICABARCELONA x BENFICA - Champions League
Data e horário: 23/11/2021, às 17h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Sergei Karasev (RUS)Assistentes: Igor Demeshko (RUS) e Maksim Gavrilin (RUS)Onde assistir: TNT e HBO Max
BARCELONA (Treinador: Xavi)ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Eric García e Jordi Alba; Busquets, Nico González e de Jong; Dembélé, Gavi e Depay.
Desfalques: Aguero, Braithwaite, Ansu Fati e Pedri (lesionados).
BENFICA (Treinador: Jorge Jesus)Vlachodimos; Otamendi, Vertonghen e Morato; Lazaro, Weigl, João Mário e Grimaldo; Yaremchuk, Rafa Silva e Darwin Núñez.
Desfalques: Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho, Diogo Gonçalves e Radonjic (lesionados).