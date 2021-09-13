Barcelona x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Nesta terça-feira, o Barcelona recebe o Bayern de Munique no Camp Nou pela primeira rodada do grupo E da Champions League. As duas equipes enfrentam-se pela primeira vez desde a goleada de 8 a 2 aplicada pelos alemães, e terão um confronto disputado já na estreia da competição.Em sua primeira Champions League sem Lionel Messi após anos, o Barcelona chega de cara nova na competição. Com novas contratações, a equipe blagurana conseguiu um início positivo em La Liga, com duas vitórias e um empate em três jogos.