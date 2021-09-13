Barcelona x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Nesta terça-feira, o Barcelona recebe o Bayern de Munique no Camp Nou pela primeira rodada do grupo E da Champions League. As duas equipes enfrentam-se pela primeira vez desde a goleada de 8 a 2 aplicada pelos alemães, e terão um confronto disputado já na estreia da competição.Em sua primeira Champions League sem Lionel Messi após anos, o Barcelona chega de cara nova na competição. Com novas contratações, a equipe blagurana conseguiu um início positivo em La Liga, com duas vitórias e um empate em três jogos.
De novo treinador, o Bayern de Munique também conseguiu um início de temporada positivo, com direito a grandes goleadas na Bundesliga e na Copa da Alemanha. O projeto de Julian Nagelsmann busca igualar o título de Champions League obtido por Hans Flick.FICHA TÉCNICABARCELONA x BAYERN DE MUNIQUE - Champions League
Data e horário: 14/09/2021, às 16h (de Brasília)Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)Árbitro: Michael Oliver (ING)Assistentes: Stuart Burt (ING) e Simon Bennett (ING)Onde assistir: TNT Sports
BARCELONA (Treinador: Ronald Koeman)Ter Stegen; Sergi Roberto, Ronald Araújo, Gerard Piqué e Jordi Alba; Busquets, Pedri e de Jong; Coutinho, Depay e de Jong.
Desfalques: Braithwaite, Aguero e Dembelé (lesionados).
BAYERN DE MUNIQUE (Treinador: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Lucas Hernández e Davies; Goretzka, Kimmich, Musiala, Sané e Muller; Lewandowski.
Desfalques: Tolisso (lesionado).