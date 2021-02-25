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futebol

Barcelona volta a contar com Ronald Araújo após período lesionado

Zagueiro uruguaio está sendo preparado para ser titular diante do Sevilla na Copa do Rei, mas deve ganhar alguns minutos diante do mesmo rival neste final de semana...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 09:24

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 09:24
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O Barcelona sofre com muitas lesões, mas há motivos para comemorar neste final de semana. Segundo o “Mundo Deportivo”, o zagueiro Ronald Araújo será opção para o técnico Ronald Koeman diante do Sevilla, pelo Campeonato Espanhol. O uruguaio vinha tratando uma lesão sofrida no tornozelo esquerdo desde o início do mês.O plano é fazer com que o defensor tenha alguns minutos em campo neste sábado e que possa estar 100% recuperado para encarar o Sevilla na próxima quarta-feira pela Copa do Rei. A expectativa é de que o jovem atue ao lado de Piqué, que também regressou aos gramados no duelo contra o PSG pela Champions League.
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Por um período da temporada, o técnico Ronald Koeman se viu sem Piqué, Araújo e Umtiti, mas todos estão aptos e saudáveis. Com isso, o holandês se viu obrigado a promover Óscar Mingueza do Barcelona B e o jovem tem conseguido minutos atuando tanto na zaga como também na lateral direita.

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