Barcelona visita o Celta de Vigo em busca da liderança do Espanhol

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Neste sábado, o Barcelona visita o Celta de Vigo no Balaídos, às 12h (horário de Brasília) em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Na tabela, o clube catalão tem o mesmo número de pontos do rival Real Madrid (68), mas está em desvantagem por conta dos confrontos diretos.

O Celta de Vigo, por sua vez, segue na décima sexta posição, com 33 pontos, sete à frente do Mallorca, primeira equipe da zona de rebaixamento da competição. Nesta sexta, o clube anunciou a renovação do contrato do treinador Óscar García por mais duas temporadas

Em entrevista coletiva, o treinador do Barcelona, Quique Setién, demonstrou confiança na luta pelo título e que ainda pode ultrapassar o rival. Além disso, ele preferiu não comentar sobre as polêmicas reclamações acerca da arbitragem, horário de jogos e utilização do VAR.

- Ainda acredito que isso é possível. É difícil para nós dois vencer tudo. Eles estão em um bom momento em muitas coisas, assim como nós. Espero que estejam errados e os capturemos - ressaltou treinador, e em segui completou

- Somos apenas mais uma peça de equipamento. Não temos muito a dizer, exceto para aceitar o que vem e como acontece. Temos que nos concentrar e pensar que o que acontece é devido às circunstâncias. Felizmente, estamos conseguindo terminar um campeonato que estava em perigo. Isso tem consequências que temos que aceitar - finalizou.

Prováveis Escalações

Celta de Vigo: R. Blanco, N. Araujo, L. Olaza, K. Vazquez, J. Murillo; O. Yokuslu, Rafinha, F. Bradaric; D. Suarez, F. Smolov e I. Aspas. Técnico: Óscar García