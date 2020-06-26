Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Barcelona visita o Celta de Vigo em busca da liderança do Espanhol

Pela 32ª rodada da competição, equipe catalã necessita vencer e torcer por um tropeço do rival Real Madrid contra o lanterna Espanyol para reassumir a ponta da tabela...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 16:27

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 16:27

Crédito: FAYEZ NURELDINE / AFP
Neste sábado, o Barcelona visita o Celta de Vigo no Balaídos, às 12h (horário de Brasília) em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Na tabela, o clube catalão tem o mesmo número de pontos do rival Real Madrid (68), mas está em desvantagem por conta dos confrontos diretos.
O Celta de Vigo, por sua vez, segue na décima sexta posição, com 33 pontos, sete à frente do Mallorca, primeira equipe da zona de rebaixamento da competição. Nesta sexta, o clube anunciou a renovação do contrato do treinador Óscar García por mais duas temporadas
Em entrevista coletiva, o treinador do Barcelona, Quique Setién, demonstrou confiança na luta pelo título e que ainda pode ultrapassar o rival. Além disso, ele preferiu não comentar sobre as polêmicas reclamações acerca da arbitragem, horário de jogos e utilização do VAR.
- Ainda acredito que isso é possível. É difícil para nós dois vencer tudo. Eles estão em um bom momento em muitas coisas, assim como nós. Espero que estejam errados e os capturemos - ressaltou treinador, e em segui completou
- Somos apenas mais uma peça de equipamento. Não temos muito a dizer, exceto para aceitar o que vem e como acontece. Temos que nos concentrar e pensar que o que acontece é devido às circunstâncias. Felizmente, estamos conseguindo terminar um campeonato que estava em perigo. Isso tem consequências que temos que aceitar - finalizou.
Prováveis Escalações
Celta de Vigo: R. Blanco, N. Araujo, L. Olaza, K. Vazquez, J. Murillo; O. Yokuslu, Rafinha, F. Bradaric; D. Suarez, F. Smolov e I. Aspas. Técnico: Óscar García
Barcelona: Stegen, N. Semedo, G. Pique, C. Lenglet, J. Alba; I. Rakitic, Arthur, A. Vidal; L. Suarez, L. Messi, A. Griezmann. Técnico: Quique SetiénE MAIS:Confira os títulos do Liverpool durante o jejum na Premier LeagueApós cirurgia, Gabriel Martinelli está fora do restante da temporadaApós trazer Ziyech e Werner, Chelsea quer David Alaba, do BayernArsenal pretende contratar Thomas Partey, do Atlético de MadridThiago Alcântara rejeita renovação de contrato com o Bayern MuniqueHaaland afirma: 'Não penso em deixar o Borussia Dortmund agora' E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados