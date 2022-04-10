futebol

Barcelona vira, vence o Levante e ainda sonha com o título do Espanhol

Barça ganha com gol no final e fica a 12 pontos do Real Madrid, que tem um jogo a mais...
LanceNet

10 abr 2022 às 18:46

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 18:46

Em jogo com todos os cinco gols no segundo tempo, o Barcelona venceu o Levante, neste domingo, em Valencia, por 3 a 2. O confronto valeu pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, de 2021/2022. Os gols do Barça foram marcados por Aubameyang, Gonzalez e De Jong, enquanto Morales e Melero fizeram para o time da casa. Confira a tabela do Campeonato Espanhol
Com o resultado em Valencia, o Barça está em segundo lugar, com 60 pontos. O líder é o Real Madrid, com 72, mas um jogo a mais: 31 a 30. O G4 tem ainda Sevilla e Atlético, com 60 e 57, respectivamente. A dupla também já tem 31 rodadas disputadas.
O time da casa abriu o placar com Morales batendo pênalti, aos sete. O Barça acordou e virou ainda antes dos 18, com gols de Aubameyang e Gonzalez. O Levante empatou com Melero, também em cobrança de penalidade. De Jong deu números finais, aos 47 da etapa complementar.
Levante e Barcelona fizeram um grande segundo tempo em Valencia

