Barcelona venceu o Real Madrid no último clássico antes da 'era Messi'; relembre como foi o jogo

Está chegando a hora de mais um capítulo do maior clássico do mundo. No próximo domingo, Barcelona e Real Madrid se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Espanhol, no Camp Nou, em jogo que marca uma nova história do confronto. Será o primeiro encontro das equipes desde a saída de Lionel Messi do clube catalão para acertar com o Paris Saint-Germain.Maior artilheiro do 'El Clásico', com 26 gols marcados contra o Real Madrid, além de ser também o maior assistente, Messi já faz parte do passado do Barcelona, que agora tenta se reerguer sem o seu grande ídolo. E o time de Ronald Koeman poderá se apegar ao passado para tentar vencer o grande rival.
Na última vez que as equipes se enfrentaram antes de Messi ser jogador profissional, no dia 25 de abril de 2004, o Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 1, de virada, em plena capital espanhola. Na temporada seguinte (2004/05), o argentino estreou na equipe principal.
A partir daí, o Barcelona se lançou ao ataque e a estrela do técnico Frank Rijkaard brilhou. Aos 11 minutos, Kluivert entrou no lugar de Saviola e precisou de apenas um minuto e dez segundos em campo para marcar. Van Bronckhorst recebeu lindo lançamento e tocou para o meio para o holandês marcar.
Quando o empate parecia definido, o Barcelona virou a partida aos 41 minutos. Ronaldinho Gaúcho, com um passe mágico em seu primeiro jogo no Santiago Bernabéu, achou Xavi dentro da área e o meio-campista tocou por cima de Casillas para marcar o gol da vitória. Foi o primeiro triunfo catalão sobre o Real Madrid na casa merengue no século.
Barcelona (Técnico: Frank Rijkaard)Víctor Valdés; Michael Reiziger, Oleguer, Carles Puyol (Thiago Motta - 39'/2ºT) e Giovanni van Bronckhorst; Phillip Cocu, Edgar Davids e Xavi Hernández; Marc Overmars, (Luis Enrique - 11'/2ºT) Javier Saviola (Patrick Kluivert - 11'/2ºT) e Ronaldinho Gaúcho.