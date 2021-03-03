Barcelona vence Sevilla com emoção e está na final da Copa do Rei

Com emoção até o final, o Barcelona conseguiu se classificar para a final da Copa do Rei após reverter a desvantagem do primeiro jogo contra o Sevilla e derrotar o adversário por 3 a 0 no Camp Nou. Dembélé abriu o placar, Piqué deu vida nova para os culés no último lance da partida e Braithwaite marcou o gol da classificação já na prorrogação. O clube espera o confronto entre Levante e Athletic Bilbao para conhecer seu rival na decisão.GOLAÇONa primeira etapa, o Barcelona buscou sair mais para o jogo por precisar do resultado após perder o jogo de ida para o Sevilla por 2 a 0. Aos 12 minutos, Dembélé recebeu passe, se livrou da marcação de Koundé e finalizou de fora da área para marcar um lindo gol no ângulo de Vaclik.