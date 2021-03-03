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futebol

Barcelona vence Sevilla com emoção e está na final da Copa do Rei

Em noite histórica, culés marcaram no início da primeira etapa, Ter Stegen defendeu pênalti e Piqué marcou no 2º tempo. Braithwaite garantiu a vaga já na prorrogação...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 19:32

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 19:32
Crédito: Braithwaite marcou o gol da classificação na prorrogação (JOSEP LAGO / AFP
Com emoção até o final, o Barcelona conseguiu se classificar para a final da Copa do Rei após reverter a desvantagem do primeiro jogo contra o Sevilla e derrotar o adversário por 3 a 0 no Camp Nou. Dembélé abriu o placar, Piqué deu vida nova para os culés no último lance da partida e Braithwaite marcou o gol da classificação já na prorrogação. O clube espera o confronto entre Levante e Athletic Bilbao para conhecer seu rival na decisão.GOLAÇONa primeira etapa, o Barcelona buscou sair mais para o jogo por precisar do resultado após perder o jogo de ida para o Sevilla por 2 a 0. Aos 12 minutos, Dembélé recebeu passe, se livrou da marcação de Koundé e finalizou de fora da área para marcar um lindo gol no ângulo de Vaclik.
EMOÇÃOA segunda etapa gerou muita emoção. Apesar do time de Ronald Koeman pressionar, o Sevilla teve a melhor oportunidade nos pés de Ocampos, mas o argentino desperdiçou uma cobrança de pênalti defendida por Ter Stegen. Nos minutos finais, os visitantes perderam Fernando expulso aos 47 minutos após receber o segundo amarelo e os culés chegaram ao empate com Piqué marcando de cabeça após cruzamento de Griezmann no último lance do duelo.
VIRADANa prorrogação, o Barça seguiu pressionando e não demorou para virar o confronto após a blitz no setor ofensivo. Braithwaite, que havia entrado no final do segundo tempo, marcou de cabeça aos cinco minutos. O Seville tentou o gol fora de casa que poderia dar a classificação, mas o time de Lopetegui não teve perna e força suficiente para furar a defesa. Barça classificado!

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