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futebol

Barcelona trabalha pela renovação de Ansu Fati nesta semana

Diretoria do Barcelona quer chegar na Assembléia de Sócios no próximo dia 17 de outubro com os contratos de Ansu Fati e Pedri acertados...
LanceNet

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Publicado em 

11 out 2021 às 10:38

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 10:38

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Barcelona trabalha pela renovação de Ansu Fati. Segundo o jornalista Gerard Romero, dirigentes do clube devem se encontrar com Jorge Mendes, empresário do camisa 10, nesta semana com o objetivo de finalizar um acordo para a permanência da joia.O clube catalão pretende chegar no próximo dia 17 de outubro, data em que irá ocorrer a Assembléia de Sócios, com os contrato de Ansu Fati e Pedri assinados. No caso do atleta revelado no Las Palmas resta acertar o tempo de duração do novo vínculo.
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As informações indicam que o Barcelona considera a operação pela renovação contratual de Ansu Fati controlada, embora Jorge Mendes possua algumas dúvidas. No entanto, essas questões seriam referentes a detalhes do novo acordo.
Ansu Fati herdou nesta temporada a camisa 10 deixada por Lionel Messi. Após passar quase um ano fora dos gramados por conta de uma lesão no joelho e sucessivas operações, o atacante espanhol participou de três partidas com a camisa blaugrana e anotou um gol em sua reestreia diante do Levante.

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