Barcelona trabalha pela renovação de Ansu Fati nesta semana

O Barcelona trabalha pela renovação de Ansu Fati. Segundo o jornalista Gerard Romero, dirigentes do clube devem se encontrar com Jorge Mendes, empresário do camisa 10, nesta semana com o objetivo de finalizar um acordo para a permanência da joia.O clube catalão pretende chegar no próximo dia 17 de outubro, data em que irá ocorrer a Assembléia de Sócios, com os contrato de Ansu Fati e Pedri assinados. No caso do atleta revelado no Las Palmas resta acertar o tempo de duração do novo vínculo.
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As informações indicam que o Barcelona considera a operação pela renovação contratual de Ansu Fati controlada, embora Jorge Mendes possua algumas dúvidas. No entanto, essas questões seriam referentes a detalhes do novo acordo.
Ansu Fati herdou nesta temporada a camisa 10 deixada por Lionel Messi. Após passar quase um ano fora dos gramados por conta de uma lesão no joelho e sucessivas operações, o atacante espanhol participou de três partidas com a camisa blaugrana e anotou um gol em sua reestreia diante do Levante.