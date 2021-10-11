Barcelona trabalha pela renovação de Ansu Fati nesta semana

Crédito: LLUIS GENE / AFP

O Barcelona trabalha pela renovação de Ansu Fati. Segundo o jornalista Gerard Romero, dirigentes do clube devem se encontrar com Jorge Mendes, empresário do camisa 10, nesta semana com o objetivo de finalizar um acordo para a permanência da joia.O clube catalão pretende chegar no próximo dia 17 de outubro, data em que irá ocorrer a Assembléia de Sócios, com os contrato de Ansu Fati e Pedri assinados. No caso do atleta revelado no Las Palmas resta acertar o tempo de duração do novo vínculo.

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As informações indicam que o Barcelona considera a operação pela renovação contratual de Ansu Fati controlada, embora Jorge Mendes possua algumas dúvidas. No entanto, essas questões seriam referentes a detalhes do novo acordo.