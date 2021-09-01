futebol

Barcelona trabalha pela contratação de Dani Olmo em 2022

Atacante do RB Leipzig foi alvo do clube catalão no último dia da janela de transferências, mas equipe alemã não aceitou vender principal atleta do clube...

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 09:07

LanceNet

01 set 2021 às 09:07
Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig
O Barcelona trabalha em busca da contratação do atacante Dani Olmo, do RB Leipzig, em 2022, segundo o "Mundo Deportivo". De acordo com as informações do jornal da Catalunha, a equipe blaugrana busca a chegada do espanhol na janela de transferências de janeiro.Na última terça-feira, dia do fechamento do mercado de verão, os culés ofereceram 58 milhões de euros (R$ 352 milhões) pela contratação do jovem de 23 anos. No entanto, o RB Leipzig pediu 75 milhões de euros (R$ 455 milhões) e o negócio não foi concretizado.
Dani Olmo tem contrato com o clube alemão até 2024, mas estava decidido a retornar ao Barcelona, equipe onde foi formado. Os culés preparavam um contrato por cinco temporadas e faltavam apenas detalhes do acordo a serem resolvidos.
O Barcelona segue com a ideia de contratar jogadores jovens e também buscar o regresso de alguns nomes que nasceram em La Masia. Nesta temporada, o clube contratou o zagueiro Eric García, que estava no Manchester City, sem custos e seguindo esta linha.

