Barcelona trabalha pela contratação de Dani Olmo em 2022

O Barcelona trabalha em busca da contratação do atacante Dani Olmo, do RB Leipzig, em 2022, segundo o "Mundo Deportivo". De acordo com as informações do jornal da Catalunha, a equipe blaugrana busca a chegada do espanhol na janela de transferências de janeiro.Na última terça-feira, dia do fechamento do mercado de verão, os culés ofereceram 58 milhões de euros (R$ 352 milhões) pela contratação do jovem de 23 anos. No entanto, o RB Leipzig pediu 75 milhões de euros (R$ 455 milhões) e o negócio não foi concretizado.
Dani Olmo tem contrato com o clube alemão até 2024, mas estava decidido a retornar ao Barcelona, equipe onde foi formado. Os culés preparavam um contrato por cinco temporadas e faltavam apenas detalhes do acordo a serem resolvidos.
O Barcelona segue com a ideia de contratar jogadores jovens e também buscar o regresso de alguns nomes que nasceram em La Masia. Nesta temporada, o clube contratou o zagueiro Eric García, que estava no Manchester City, sem custos e seguindo esta linha.