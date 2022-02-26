Barcelona tem reunião com empresário por Haaland

Joan Laporta, presidente do Barcelona, e Jordi Cruyff, membro da diretoria culé, se encontraram com o empresário Mino Raiola para discutir a possível contratação de Haaland, segundo o "De Telegraaf". O centroavante é o principal alvo da equipe blaugrana para a próxima temporada.O clube transmitiu para o empresário italiano um projeto esportivo atrativo caso o atleta norueguês decida ir para a Catalunha. O camisa nove seria a estrela indiscutível do elenco e colocaria o Barça na briga por títulos relevantes novamente.

> Veja a tabela da La Liga

Além de Haaland, o Barcelona também fez uma consulta pelo lateral-direito Nouassir Mazraouni, do Ajax. O jogador de 24 anos tem contrato com o clube holandês até o fim da temporada e deve explorar o mercado em busca de uma nova equipe.

Embora tenha contratado Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traoré na última janela de transferências de janeiro, o setor ofensivo segue sendo uma prioridade para o clube. Além disso, a ala direita é uma prioridade, uma vez que o contrato de Daniel Alves encerra no fim da temporada.