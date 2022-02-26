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futebol

Barcelona tem reunião com empresário por Haaland

Joan Laporta, presidente do clube catalão, se encontrou com Mino Raiola em Mônaco para discutir possível contratação do atacante norueguês na janela de verão da Europa...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 11:30
Joan Laporta, presidente do Barcelona, e Jordi Cruyff, membro da diretoria culé, se encontraram com o empresário Mino Raiola para discutir a possível contratação de Haaland, segundo o "De Telegraaf". O centroavante é o principal alvo da equipe blaugrana para a próxima temporada.O clube transmitiu para o empresário italiano um projeto esportivo atrativo caso o atleta norueguês decida ir para a Catalunha. O camisa nove seria a estrela indiscutível do elenco e colocaria o Barça na briga por títulos relevantes novamente.
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Além de Haaland, o Barcelona também fez uma consulta pelo lateral-direito Nouassir Mazraouni, do Ajax. O jogador de 24 anos tem contrato com o clube holandês até o fim da temporada e deve explorar o mercado em busca de uma nova equipe.
Embora tenha contratado Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traoré na última janela de transferências de janeiro, o setor ofensivo segue sendo uma prioridade para o clube. Além disso, a ala direita é uma prioridade, uma vez que o contrato de Daniel Alves encerra no fim da temporada.
Crédito: HaalandestánamiradoBarcelonaparaapróximatemporada(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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