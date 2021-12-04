Barcelona tem dificuldades e sofre derrota para o Betis no Camp Nou

O Barcelona não conseguiu ter criatividade e saiu do Camp Nou derrotado para o Betis por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. Com o resultado, a equipe de Sevilha abre uma diferença de sete pontos para o clube catalão e Xavi conhece sua primeira derrota como técnico culé.SEM CRIATIVIDADENo início da partida, o Barcelona tentou se lançar mais ao ataque e Gavi encontrou espaço de fora da área, mas bateu sem direção ao gol. Aos 10 minutos, Coutinho recebeu cruzamento de Alba e desviou para defesa tranquila de Silva. O Betis também não criou muitas oportunidades, mas finalizou sem direção com Bellerín e Ruibal.

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QUEM NÃO FAZ…Na segunda etapa, Xavi promoveu algumas alterações, mas o Barcelona não conseguiu agredir o Betis. Aos 30 minutos, Dembélé recebeu passe de Dest, bateu cruzado, mas a finalização tirou tinta da trave. Os visitantes responderam aos 33 minutos em rápido contra-ataque trabalhado por Canales e Ruibal até a bola chegar em Juanmi, que abriu o placar para os alviverdes.

CLIMA TENSOA derrota do Barcelona chega em um momento decisivo da temporada em que os culés jogam durante a semana pela sobrevivência na Champions League. A equipe da Catalunha enfrenta o Bayern de Munique fora de casa e precisa vencer para depender apenas de si para avançar às oitavas de final.