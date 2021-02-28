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futebol

Barcelona tem desfalque importante para duelo da Copa do Rei

Pedri saiu machucado no duelo contra o Sevilla no último sábado e foi diagnosticado com lesão muscular na perna esquerda. Griezmann e Moriba disputam vaga do espanhol...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 11:01

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 11:01
Crédito: Divulgação/Barcelona
O Barcelona divulgou que Pedri sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e está fora do confronto contra o Sevilla pela semifinal da Copa do Rei. O meio-campista se machucou na vitória culé sobre o time da Andaluzia no último sábado e teve que ser substituído pelo técnico Ronald Koeman.A expectativa é de que o jovem de 18 anos não fique muito tempo longe dos gramados, mas não há informações sobre o tempo que irá durar o tratamento do atleta. Com isso, o comandante holandês terá que pensar em uma nova escalação para a partida de quarta-feira. O treinador tem Griezmann como uma opção, mas pode escolher Moriba, formado em La Masia.
> Veja a tabela da La Liga
Além de Pedri, o zagueiro Ronald Araújo também saiu machucado após 13 minutos em campo. O uruguaio saiu dos gramados andando e não deve ser uma preocupação para Koeman. No entanto, o histórico de lesões do defensor preocupa, pois o jogador havia acabado de se recuperar de uma entorse no tornozelo.

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