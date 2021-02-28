Barcelona tem desfalque importante para duelo da Copa do Rei

O Barcelona divulgou que Pedri sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e está fora do confronto contra o Sevilla pela semifinal da Copa do Rei. O meio-campista se machucou na vitória culé sobre o time da Andaluzia no último sábado e teve que ser substituído pelo técnico Ronald Koeman.A expectativa é de que o jovem de 18 anos não fique muito tempo longe dos gramados, mas não há informações sobre o tempo que irá durar o tratamento do atleta. Com isso, o comandante holandês terá que pensar em uma nova escalação para a partida de quarta-feira. O treinador tem Griezmann como uma opção, mas pode escolher Moriba, formado em La Masia.