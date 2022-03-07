Barcelona tem acordo com zagueiro do Chelsea por cinco temporadas

O Barcelona possui um acordo verbal pela chegada de Andreas Christensen, zagueiro do Chelsea, por cinco temporadas, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, atleta, que encerra seu vínculo com os Blues ao final da atual campanha, ainda não assinou nenhum documento.O clube catalão deve manter novas reuniões com o entorno do jogador ainda nesta semana. Os culés estão tratando o acordo com muita cautela após terem se decepcionado com Wijnaldum no último ano. No caso, o holandês tinha dado a palavra de que vestiria a camisa blaugrana, mas assinou com o PSG.

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A possibilidade de Christensen defender uma outra equipe da Premier League não passa pela cabeça do dinamarquês por respeito ao Chelsea. Além disso, a proposta realizada pelo Barcelona é considerada bem melhor do que a feita pelo Bayern de Munique.

Além do zagueiro de 25 anos, o Barça também espera poder contratar o lateral-direito César Azpilicueta, que hoje também defende as cores do Chelsea. O espanhol tem contrato com o clube de Londres até o fim da temporada e não renovou seu vínculo com os ingleses.