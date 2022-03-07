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futebol

Barcelona tem acordo com zagueiro do Chelsea por cinco temporadas

Clube catalão tem acordo verbal pela contratação de Andreas Christensen, que encerra seu contrato com os Blues ao fim da atuam temporada. No entanto, não há nada assinado...
LanceNet

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Publicado em 

07 mar 2022 às 15:35

Publicado em 07 de Março de 2022 às 15:35

O Barcelona possui um acordo verbal pela chegada de Andreas Christensen, zagueiro do Chelsea, por cinco temporadas, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, atleta, que encerra seu vínculo com os Blues ao final da atual campanha, ainda não assinou nenhum documento.O clube catalão deve manter novas reuniões com o entorno do jogador ainda nesta semana. Os culés estão tratando o acordo com muita cautela após terem se decepcionado com Wijnaldum no último ano. No caso, o holandês tinha dado a palavra de que vestiria a camisa blaugrana, mas assinou com o PSG.
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A possibilidade de Christensen defender uma outra equipe da Premier League não passa pela cabeça do dinamarquês por respeito ao Chelsea. Além disso, a proposta realizada pelo Barcelona é considerada bem melhor do que a feita pelo Bayern de Munique.
Além do zagueiro de 25 anos, o Barça também espera poder contratar o lateral-direito César Azpilicueta, que hoje também defende as cores do Chelsea. O espanhol tem contrato com o clube de Londres até o fim da temporada e não renovou seu vínculo com os ingleses.
Crédito: AndreasChristensentemcontratoverbalcomoBarcelonaporacordodecincoanos(Foto:BENSTANSALL/AFP

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