Barcelona segue na disputa pela chegada de Sergio Aguero

Após alguns dias de reflexão, o Barcelona voltou a entrar com força na disputa pela contratação de Aguero, segundo o "Sport". As negociações estão em andamento, embora a equipe catalã não vá pagar loucuras pelo argentino. E o centroavante deve definir seu futuro nas próximas semanas.O artilheiro também tem uma proposta oficial da Juventus por duas temporadas e um salário de 10 milhões de euros (R$ 67 milhões) por ano. Os culés não possuem as condições de oferecer o mesmo contrato que a Velha Senhora. Ainda assim, os blaugranas pensam em convencer Aguero com um salário fixo e bônus em função de algumas metas alcançadas.