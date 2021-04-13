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futebol

Barcelona segue na disputa pela chegada de Sergio Aguero

Atacante deixará o Manchester City ao final da temporada e argentino tem proposta da Juventus. Equipe catalã confia que pode convencer o centroavante com projeto esportivo...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 08:52

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 08:52
Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
Após alguns dias de reflexão, o Barcelona voltou a entrar com força na disputa pela contratação de Aguero, segundo o "Sport". As negociações estão em andamento, embora a equipe catalã não vá pagar loucuras pelo argentino. E o centroavante deve definir seu futuro nas próximas semanas.O artilheiro também tem uma proposta oficial da Juventus por duas temporadas e um salário de 10 milhões de euros (R$ 67 milhões) por ano. Os culés não possuem as condições de oferecer o mesmo contrato que a Velha Senhora. Ainda assim, os blaugranas pensam em convencer Aguero com um salário fixo e bônus em função de algumas metas alcançadas.
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O jogador conhece o futebol espanhol após ter feito sucesso com a camisa do Atlético de Madrid e a amizade com Messi poderia facilitar sua chegada. Em contrapartida, a sonhada renovação com o camisa 10 poderia estar mais perto de se tornar realidade.
Apesar da possível contratação de Aguero, que também interessa outros times ingleses, o Barça não descarta a possibilidade da chegada de um outro centroavante de primeiro nível e com projeção para o futuro. Os culés sonham com Haaland ou Lautaro Martínez, mas a questão financeira é um entrave.

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