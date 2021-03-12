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futebol

Barcelona quer Depay e mais um atacante para a próxima temporada

Depay está próximo do final do contrato com o Lyon e é desejado pelo técnico Ronald Koeman. Aguero também está sendo muito especulado na Catalunha...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 08:22

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 08:22
Crédito: Damien LG / Lyon
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, afirmou que deseja a contratação de Memphis Depay e mais um atacante para a próxima temporada. Em entrevista à “NOS”, o holandês está ciente do momento complicado que a equipe passa em termos financeiros e sabe que deve vender algum jogador antes de ir ao mercado buscar novos nomes.O comandante não citou nenhum outro atleta além do jogador do Lyon, mas a expectativa é de que os culés contratem Aguero para a próxima época. O argentino termina seu contrato com o Manchester City nos próximos meses e pode ser mais um motivo para que Messi permaneça vestindo as cores blaugranas.
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Depay também termina seu contrato com o time francês nesta temporada após recusar diversas propostas de renovação. O atacante esteve próximo de se transferir para o Barça na última janela de janeiro, mas o clube catalão não conseguiria pagar o que Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, pedia.

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