Barcelona quer Depay e mais um atacante para a próxima temporada

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, afirmou que deseja a contratação de Memphis Depay e mais um atacante para a próxima temporada. Em entrevista à “NOS”, o holandês está ciente do momento complicado que a equipe passa em termos financeiros e sabe que deve vender algum jogador antes de ir ao mercado buscar novos nomes.O comandante não citou nenhum outro atleta além do jogador do Lyon, mas a expectativa é de que os culés contratem Aguero para a próxima época. O argentino termina seu contrato com o Manchester City nos próximos meses e pode ser mais um motivo para que Messi permaneça vestindo as cores blaugranas.