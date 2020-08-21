Barcelona quer a contratação de Memphis Depay, destaque do Lyon

Com a chegada de Ronald Koeman ao comando técnico do Barcelona, a equipe catalã pretende reformular o seu elenco para a próxima temporada. De acordo com a rádio francesa 'RAC1', um dos pedidos do treinador holandês é o seu compatriota Memphis Depay, um dos destaques do Olympique de Lyon, semifinalista da Champions League 2019/20.Com isso, o holandês, de 26 anos, tem contrato até 2021 e seu valor atual de mercado é de 44 milhões de euros. Durante a pandemia, o nome d o atleta holandês foi ventilado em vários clubes do Velho Continente como Borussia Dortmund, Juventus, Roma e Milan e Lazio. Porém, nenhuma oferta significativa foi apresentada ao time do presidente Jean-Michel Aulas.
Nesta temporada, o atacante participou de 22 jogos, marcou 15 gols e deu duas assistências. Ele é um velho conhecido de Koeman e sempre figurava nas convocações, quando o técnico treinava a seleção holandesa de futebol, antes de assinar com a equipe catalã.
Formado nas divisões de base do PSV, Depay foi contratado pelo Lyon em 2017, após uma passagem pelo Manchester United e tem contrato até 2021, mas sofreu uma grave lesão e não joga desde dezembro de 2019. Com a camisa do time francês foram 54 gols em 135 partidas. Pela seleção, por sua vez, foram 19 gols em 52 jogos e disputou a Copa do Mundo de 2014.