futebol

Barcelona pode mandar Coutinho para o Milan e receber zagueiro

Clube italiano procura um nome para o setor do meio de campo após perder Calhanoglu para a Inter de Milão e culés planejam reposição em caso de saída de Lenglet...
LanceNet

19 jul 2021 às 10:39

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 10:39

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Barcelona e Milan podem buscar uma troca neste mercado de transferências. Enquanto Philippe Coutinho pode deixar as dependências blaugranas e voltar ao futebol italiano, o clube catalão busca o zagueiro Romagnoli, segundo o "Sport".A equipe comandada por Stefano Pioli busca um nome para o setor do meio de campo por conta da saída de Calhanoglu para a Inter de Milão. Enquanto isso, o Barça tenta se desfazer do brasileiro por conta do seu alto salário e pouco aproveitamento no elenco principal.
Por outro lado, os culés visualizam a chegada do defensor como oportuna, uma vez que a diretoria avalia a possibilidade de vender Lenglet ao futebol inglês. No último domingo, Everton e West Ham mostraram interesse no zagueiro francês.
Embora a troca fosse ideal para o Barcelona, que também busca a saída de Umtiti, a questão financeira pode ser um entrave para o Milan. Caso busquem Coutinho, o meia teria que aceitar passar por uma redução salarial e ainda não há nada certo.

