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futebol

Barcelona pode incluir jogador em negociação por Adama Traoré

Atleta do Wolverhampton também está na mira do Tottenham na janela de transferências...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 17:04

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:04

O Barcelona promete ir ao mercado em busca de novos reforços para a temporada na Europa. De acordo com o jornal 'Daily Mail', o clube espanhol busca a contratação do atacante Adama Traoré, do Wolverhampton, e pode incluir um atleta para convencer os ingleses a toparem o negócio.
+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato FrancêsSegundo o jornal, o Barcelona quer incluir o passe definitivo do atacante Francisco Trincão, que está emprestado ao Wolverhampton, na negociação. Além do atleta português, o clube espanhol também teria que pagar os 22 milhões de euros (R$ 140 milhões) exigidos pelo time inglês.
+ PSG mira contratação de Lukaku para substituir Mbappé, diz jornal
Contudo, a negociação com o Barcelona é dada como improvável pela imprensa inglesa por conta do interesse do Tottenham em Traoré. Os Spurs, ao contrário dos espanhóis, não atravessa crise financeira e podem levar a melhor na corrida para ter o jogador de 25 anos.
Crédito: AdamaTraorééumdosdestaquesdoWolverhamptonnosúltimosanos(Foto:LindseyParnaby/AFP

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