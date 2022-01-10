Barcelona pode incluir jogador em negociação por Adama Traoré

O Barcelona promete ir ao mercado em busca de novos reforços para a temporada na Europa. De acordo com o jornal 'Daily Mail', o clube espanhol busca a contratação do atacante Adama Traoré, do Wolverhampton, e pode incluir um atleta para convencer os ingleses a toparem o negócio.

+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato FrancêsSegundo o jornal, o Barcelona quer incluir o passe definitivo do atacante Francisco Trincão, que está emprestado ao Wolverhampton, na negociação. Além do atleta português, o clube espanhol também teria que pagar os 22 milhões de euros (R$ 140 milhões) exigidos pelo time inglês.

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Contudo, a negociação com o Barcelona é dada como improvável pela imprensa inglesa por conta do interesse do Tottenham em Traoré. Os Spurs, ao contrário dos espanhóis, não atravessa crise financeira e podem levar a melhor na corrida para ter o jogador de 25 anos.