Barcelona planeja empréstimo de Matheus Fernandes para que brasileiro ganhe rodagem

A poucos dias do encerramento da janela de transferências, o Barcelona tenta definir a situação de um brasileiro do elenco. O volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras, que passou pelo Real Valladolid no primeiro semestre, deve ser emprestado pelo clube blaugrana, segundo o "Mundo Deportivo".De acordo com o portal, a intenção do técnico Ronald Koeman é que o atleta seja emprestado a um clube em que será titular para que sua evolução e adaptação ao futebol espanhol continuem. Caso esta opção não aconteça, o técnico holandês prefere que Matheus fique no Barcelona para aprender aos poucos e jogar quando tiver uma oportunidade.