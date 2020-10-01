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Barcelona planeja empréstimo de Matheus Fernandes para que brasileiro ganhe rodagem

Brasileiro chegou ao clube catalão no início da temporada, após empréstimo ao Real Valladolid, time que tem Ronaldo Fenômeno como um dos sócios...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 15:38

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 15:38

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
A poucos dias do encerramento da janela de transferências, o Barcelona tenta definir a situação de um brasileiro do elenco. O volante Matheus Fernandes, ex-Botafogo e Palmeiras, que passou pelo Real Valladolid no primeiro semestre, deve ser emprestado pelo clube blaugrana, segundo o "Mundo Deportivo".De acordo com o portal, a intenção do técnico Ronald Koeman é que o atleta seja emprestado a um clube em que será titular para que sua evolução e adaptação ao futebol espanhol continuem. Caso esta opção não aconteça, o técnico holandês prefere que Matheus fique no Barcelona para aprender aos poucos e jogar quando tiver uma oportunidade.
Ainda segundo a publicação, o empresário de Matheus Fernandes já recebeu sondagens de clubes da Alemanha, França, Portugal e Suíça, mas as conversas não avançaram por conta do desejo do Barcelona em que o meio-campista dispute o Campeonato Espanhol.

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