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futebol

Barcelona pensa em reduzir pedida para vender Philippe Coutinho

Brasileiro não faz parte dos planos de Ronald Koeman para a temporada 2021/22, e clube estipula valor para liberá-lo. Imprensa europeia já noticiou interesse de várias equipes...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:30

LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2021 às 15:30
Crédito: LLUIS GENE / AFP
Tentando aliviar suas contas, o Barcelona pode se desfazer de alguns atletas para a temporada 2021/22. E um dos nomes que pode sair da Catalunha é o brasileiro Philippe Coutinho, que é alvo de vários clubes no Velho Continente. Ainda sem negociar o atleta, o clube blaugrana já admite abaixar os valores.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaSegundo o jornal "Marca", o Barcelona, neste momento, aceita negociar Coutinho caso receba uma proposta no valor de 25 milhões de euros (R$ 152 mi). Anteriormente, a equipe do Camp Nou pedia 60 milhões de euros (R$ 366 mi), valor inviável atualmente diante da crise financeira causada pela Covid-19.
Contratado pelo clube espanhol em janeiro de 2018, Philippe Coutinho custou aos cofres do Barcelona 135 milhões de euros (R$ 522 mi na época), valores que o fazem a maior contratação da história do clube. No entanto, o brasileiro nunca repetiu as boas atuações do Liverpool, clube que então defendia.
Recentemente, diversos veículos da imprensa europeia noticiaram interesses de clubes no camisa 14. A "Sky Sports" disse que Arsenal e Everton monitoram o jogador, enquanto o "Mundo Deportivo" diz que o Leicester é outro clube inglês que o deseja. Na Itália, Inter de Milão e Milan já foram apontados.
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Coutinho não entra em campo pelo Barcelona desde o dia 29 de dezembro do ano passado, quando foi substituído no primeiro tempo em jogo contra o Eibar. De lá para cá, o jogador passou por três cirurgias no joelho esquerdo, sendo a última delas há três meses, no Brasil.
Após sua primeira cirurgia, logo depois da lesão no fim de 2020, a expectativa era que o atleta voltasse a entrar em campo entre três e quatro meses. Algumas complicações, porém, atrasaram a programação inicial, e o jogador chegou a passar por um procedimento em uma clínica no Qatar.
Na temporada 2020/21, Coutinho chegou a ser titular com o técnico Ronald Koeman após seu retorno do empréstimo ao Bayern de Munique. Antes da lesão, o atleta entrou em campo 14 vezes e marcou três gols, além de dar duas assistências.

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