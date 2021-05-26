Barcelona pede tempo para Koeman enquanto busca outras opções de técnicos no mercado

Após a reunião entre Joan Laporta e Ronald Koeman na última terça-feira, o presidente do Barcelona pediu 15 dias para dar a resposta ao holandês sobre a permanência ou não no cargo de treinador da equipe. Segundo a "TV3", esse período será usado para buscar novos nomes para o comando do time.As informações indicam que apesar da cordialidade entre as partes, o técnico saiu chateado por sentir que os culés estão usando esta estratégia para ganhar tempo enquanto tentam trazer um outro profissional, além de estar em segundo plano.