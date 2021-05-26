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Barcelona pede tempo para Koeman enquanto busca outras opções de técnicos no mercado

Durante as próximas duas semanas, clube catalão irá tentar encontrar um novo treinador. Holandês pode permanecer caso Laporta não ache nome ideal para o clube...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 12:22
Crédito: Ronald Koeman não tem cargo garantido no Barcelona (Josep LAGO / AFP
Após a reunião entre Joan Laporta e Ronald Koeman na última terça-feira, o presidente do Barcelona pediu 15 dias para dar a resposta ao holandês sobre a permanência ou não no cargo de treinador da equipe. Segundo a "TV3", esse período será usado para buscar novos nomes para o comando do time.As informações indicam que apesar da cordialidade entre as partes, o técnico saiu chateado por sentir que os culés estão usando esta estratégia para ganhar tempo enquanto tentam trazer um outro profissional, além de estar em segundo plano.
> Veja a tabela da Eurocopa
No entanto, o agente de Koeman, Rob Jansen, mostrou confiança na permanência do treinador com a equipe blaugrana. Em entrevista à rádio "SER Catalunya", o empresário disse que saiu com boas sensações da reunião que teve com Laporta.
Dentro do clube, há quem aposte também na permanência do atual treinador por estar sendo uma peça importante na chegada de Wijnaldum. O meio-campista está muito próximo do acerto com o Barça e restam detalhes para a assinatura do contrato.

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