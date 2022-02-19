Barcelona ou Real Madrid? Rivais espanhóis fazem clássico fora de campo pela contratação de Haaland

O nome do atacante Erling Haaland voltou a ganhar as páginas dos jornais europeus a respeito de seu futuro. E a dupla Barcelona e Real Madrid promete fazer um clássico fora das quatro linhas pela contratação do norueguês de 21 anos, que pertence ao Borussia Dortmund.Na última sexta-feira, o jornal "Sport" noticiou que o Real Madrid fechou um acordo de preferência com representantes do atleta, entre eles o seu pai, o ex-jogador Alf-Ing Haaland. O acordo aconteceu em Monaco, e contou também com a advogada brasileira Rafaela Pimenta, que trabalha com Mino Raiola, agente do atacante. O empresário, com problemas de saúde, não participou.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga

Segundo o portal catalão, isto não necessariamente significa que Haaland vestirá a camisa merengue na próxima temporada, uma vez que o jogador ainda não decidiu se sairá do Borussia Dortmund. No entanto, o acordo diz que, caso ele opte pela mudança, o Santiago Bernabéu deverá ser o destino.

Neste sábado, porém, o mesmo jornal "Sport" informou que o Barcelona está firme na briga pelo jogador. De acordo com o periódico, o clube da Catalunha ofereceu um salário anual de 20 milhões de euros (R$ 116 milhões) ao norueguês, que o faria o atleta mais bem pago do elenco blaugrana.

A estratégia do Barcelona é tentar convencer Haaland a ser sua nova estrela não só dentro de campo, mas também nos bastidores, como questões de marketing e redes sociais, algo que o norueguês já mostrou ser bem ativo. Outro ponto dos catalães é dizer que no Camp Nou ele terá um protagonismo maior que em Madri, já que o Real pretende contratar Kylian Mbappé, do PSG.

+ Neymar em qual posição? Saiba quais são os 10 jogadores que mais receberam faltas desde 2016

Independente de quem conseguir tirar o artilheiro do Borussia Dortmund, o valor a ser pago pelo Cometa deverá ser o de 75 milhões de euros (R$ 436 milhões), que corresponde à multa rescisória a partir do próximo verão europeu. Haaland tem contrato com o clube aurinegro até junho de junho de 2024.