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Barcelona ou Real Madrid? Rivais espanhóis fazem clássico fora de campo pela contratação de Haaland

Jogador de 21 anos é algo de disputa por gigantes europeus, e clubes espanhóis parecem largar na frente pela contratação. Multa rescisória é de mais de R$ 435 milhões...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 12:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 12:36
O nome do atacante Erling Haaland voltou a ganhar as páginas dos jornais europeus a respeito de seu futuro. E a dupla Barcelona e Real Madrid promete fazer um clássico fora das quatro linhas pela contratação do norueguês de 21 anos, que pertence ao Borussia Dortmund.Na última sexta-feira, o jornal "Sport" noticiou que o Real Madrid fechou um acordo de preferência com representantes do atleta, entre eles o seu pai, o ex-jogador Alf-Ing Haaland. O acordo aconteceu em Monaco, e contou também com a advogada brasileira Rafaela Pimenta, que trabalha com Mino Raiola, agente do atacante. O empresário, com problemas de saúde, não participou.
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Segundo o portal catalão, isto não necessariamente significa que Haaland vestirá a camisa merengue na próxima temporada, uma vez que o jogador ainda não decidiu se sairá do Borussia Dortmund. No entanto, o acordo diz que, caso ele opte pela mudança, o Santiago Bernabéu deverá ser o destino.
Neste sábado, porém, o mesmo jornal "Sport" informou que o Barcelona está firme na briga pelo jogador. De acordo com o periódico, o clube da Catalunha ofereceu um salário anual de 20 milhões de euros (R$ 116 milhões) ao norueguês, que o faria o atleta mais bem pago do elenco blaugrana.
A estratégia do Barcelona é tentar convencer Haaland a ser sua nova estrela não só dentro de campo, mas também nos bastidores, como questões de marketing e redes sociais, algo que o norueguês já mostrou ser bem ativo. Outro ponto dos catalães é dizer que no Camp Nou ele terá um protagonismo maior que em Madri, já que o Real pretende contratar Kylian Mbappé, do PSG.
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Independente de quem conseguir tirar o artilheiro do Borussia Dortmund, o valor a ser pago pelo Cometa deverá ser o de 75 milhões de euros (R$ 436 milhões), que corresponde à multa rescisória a partir do próximo verão europeu. Haaland tem contrato com o clube aurinegro até junho de junho de 2024.
Crédito: ErlingHaalandtem23golsmarcadosem20partidasnaatualtemporada(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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