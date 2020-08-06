Barcelona oficializa a contratação de Gustavo Maia, ex-São Paulo

Nesta quinta, o Barcelona oficializou a contratação do atacante Gustavo Maia, que será integrado ao elenco do Barça B. O ex-jogador do São Paulo assinou contrato até 30 de junho de 2025 e terá uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros. Neste sentido, o valor total da operação é de 4,5 milhões de euros. Durante a negociação, o Barcelona já havia pago o valor de um milhão de euros como forma de garantir a opção de compra do jovem jogador. Nesta semana, o clube catalão realizou o pagamento dos 3,5 milhões de euros que restavam para compor os 70% do passe do atleta. Os outros 30% seguem com o São Paulo em uma futura venda.