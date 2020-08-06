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futebol

Barcelona oficializa a contratação de Gustavo Maia, ex-São Paulo

Atacante paulista, de 19 anos, assina com o Barça B até 30 de junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros e operação no total de 4,5 milhões de euros...

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 10:13

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 10:13
Crédito: Fernando Roberto
Nesta quinta, o Barcelona oficializou a contratação do atacante Gustavo Maia, que será integrado ao elenco do Barça B. O ex-jogador do São Paulo assinou contrato até 30 de junho de 2025 e terá uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros. Neste sentido, o valor total da operação é de 4,5 milhões de euros. Durante a negociação, o Barcelona já havia pago o valor de um milhão de euros como forma de garantir a opção de compra do jovem jogador. Nesta semana, o clube catalão realizou o pagamento dos 3,5 milhões de euros que restavam para compor os 70% do passe do atleta. Os outros 30% seguem com o São Paulo em uma futura venda.
Nascido em Brasília, o jovem, de 19 anos, chegou a São Paulo aos 14 anos e fez testes pelo Tricolor. Nas divisões de base, ele acumulou títulos em todas as categorias do time paulista. Maia conquistou sete títulos na base do São Paulo e teve sua melhor temporada em 2018, quando marcou 30 gols em 36 jogos disputados.
Ele se destacou na Copa São Paulo de futebol júnior deste ano e ficou no banco na partida contra o Botafogo-SP, pelo Paulistão deste ano. Contudo, ainda fazia parte do elenco sub-20. O negócio pode trazer fôlego as finanças do clube paulista, que passar por dificuldades

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