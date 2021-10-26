Barcelona não precisa que pagar bônus ao Liverpool por 100 partidas de Philippe Coutinho

Crédito: LLUIS GENE / AFP

O Barcelona não precisará pagar nenhum valor de bônus ao Liverpool caso Philippe Coutinho entre em campo diante do Rayo Vallecano, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol por conta do número de 100 partidas realizadas com a camisa baugrana, informa o "Mundo Deportivo".Nos últimos meses, especulava-se que os culés deveriam pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 129,9 milhões) aos Reds caso o brasileiro entrasse em cmapo 100 vezes pela equipe da Catalunha. O valor seria parte dos 40 milhões de euros (R$ 259,9 milhões) variáveis acordado na transferência do meia-atacante em 2018.

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Com isso, o Barcelona e a diretoria culé podem trabalhar com mais calma e mais margem uma vez que não irá reservar parte do orçamento para o pagamento de um atleta que é pouco utilizado pelo técnico Ronald Koeman e que não parece fazer parte do projeto do clube.