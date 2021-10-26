Barcelona não precisa que pagar bônus ao Liverpool por 100 partidas de Philippe Coutinho

O Barcelona não precisará pagar nenhum valor de bônus ao Liverpool caso Philippe Coutinho entre em campo diante do Rayo Vallecano, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Espanhol por conta do número de 100 partidas realizadas com a camisa baugrana, informa o "Mundo Deportivo".Nos últimos meses, especulava-se que os culés deveriam pagar cerca de 20 milhões de euros (R$ 129,9 milhões) aos Reds caso o brasileiro entrasse em cmapo 100 vezes pela equipe da Catalunha. O valor seria parte dos 40 milhões de euros (R$ 259,9 milhões) variáveis acordado na transferência do meia-atacante em 2018.
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Com isso, o Barcelona e a diretoria culé podem trabalhar com mais calma e mais margem uma vez que não irá reservar parte do orçamento para o pagamento de um atleta que é pouco utilizado pelo técnico Ronald Koeman e que não parece fazer parte do projeto do clube.
Neste início de temporada, Coutinho até vem tendo mais oportunidades devido as diversas contusões que afetam os blaugranas. Dembélé ainda não estreou na temporada, Braithwaite lesionou o joelho após as três primeiras rodadas, enquanto Ansu Fati e Aguero estão recuperando o ritmo após muito tempo machucados.