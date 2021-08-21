futebol

Barcelona não faz grande jogo, mas arranca empate do Athletic Bilbao

Equipe basca saiu na frente, mas Memphis Depay deixou tudo igual para o time catalão...
21 ago 2021 às 19:00

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 19:00

Crédito: Athletic Bilbao e Barcelona ficaram no empate neste sábado pelo Campeonato Espanhol (ANDER GILLENEA/AFP
Depois de uma estreia com vitória e boa atuação contra a Real Sociedad, o Barcelona não fez grande jogo contra o Athletic Bilbao neste sábado. No San Mamés, o time da casa saiu na frente com Iñigo Martínez, mas Memphis Depay deixou tudo igual no placar, que se encerrou em 1 a 1. Na próxima rodada, o time de Ronald Koeman encara o Getafe.A primeira grande chance do jogo veio com o Barcelona. Aos seis minutos, Depay fez grande jogada na linha de fundo e cruzou para a área, mas Braitwhite, sozinho, chutou por cima do gol. Aos 10', foi a vez do Bilbao assustar com um chute de Sancet que explodiu no travessão. Melhor em campo, o time da casa chegou novamente aos 26 minutos, com um chute de Iñaki Williams que saiu por cima do gol.
Ainda no primeiro tempo, Williams chegou novamente, mas o arremate de fora da área parou no goleiro brasileiro Neto. Nos acréscimos da etapa inicial, o Barcelona chegou a balançar as redes com o zagueiro Araujo, mas o árbitro pegou uma falta de Braitwhite no início da jogada.
Já no primeiro minuto do segundo tempo, o Bilbao quase marcou o primeiro após confusão de Neto, mas Araujo salvou o chute de Berenguer em cima da linha. Aos quatro, enfim, o time da casa abriu o placar. Após escanteio, Iñigo Martínez cabeceou para gol, sem chances para Neto. A equipe do país basco seguiu melhor no jogo e quase ampliou aos 17', mas a finalização de Sancet parou em Neto.
Apesar de não fazer grande jogo, o Barcelona contou com a individualidade de Memphis Depay para empatar a partida. Aos 29', o holandês recebeu lançamento de Sergi Roberto, avançou e acertou um lindo chute no ângulo de Agirrezabala. Aos 40', Depay teve chance de virar o jogo após passe de De Jong, mas o chute saiu fraco pela linha de fundo.

