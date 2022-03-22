Barcelona não descarta renovação com Dembélé

O Barcelona não desistiu da renovação com Dembélé. Em entrevista à ‘Catalunya Rádio’ nesta terça-feira, Rafa Yuste, vice-presidente esportivo do clube, revelou que o atacante francês é importante para a equipe e que a relação do jogador com Xavi pode fazer com que ele siga no Barça.> Veja quais seleções ainda podem garantir vaga para a Copa do Mundo do Qatar

- As negociações não deram frutos naquela dia, mas Xavi nos disse que ele é um jogador excepcional, e ele é, e que contribui muito para o clube. Acho que Xavi está fazendo um trabalho fundamental, também psicologicamente, porque ajuda o Dembélé a entender melhor o sistema e fica claro que Xavi é uma referência para os jogadores- explicou.

- Se Dembélé sentir- se cada vez mais confortável nos próximos meses, o que acho que será o caso, não descarto que possamos voltar a reunir-nos com os seus agentes, com a possibilidade de Ousmane continuar com nós - afirmou Rafa Yuste.

Os agentes de Dembélé e o Barcelona se reuniram no início deste mês para chegarem a um acordo por renovação. Porém, os valores pedidos pelo jogador não estavam em concordância com o que o clube estava disposto a pagar e a negociação não andou.