Barcelona não conta com camisa 10 para jogo contra o Bayern

O Barcelona não contará com Ansu Fati no duelo contra o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, pela Champions League, segundo o "As". O camisa 10 está lesionado desde o último dia seis de novembro, quando sentiu um desconforto na coxa esquerda no duelo contra o Celta de Vigo.Na melhor das hipóteses, o atacante espanhol poderá voltar aos gramados com a camisa blaugrana no duelo contra o Elche, no próximo dia 18. Dessa forma, o atleta também irá desfalcar a equipe de Xavi no próximo duelo do Campeonato Espanhol contra o Osasuna.
> Veja a tabela da Champions League
Sem conseguir se reincorporar aos treinamentos com o restante do elenco até este domingo, Ansu Fati está descartado. As informações indicam que a comissão técnica e o departamento médico optaram por não forçar o regresso do jogador com medo de agravar a lesão muscular.
Nesta quarta-feira, o Barcelona encara o Bayern, na Alemanha, e precisa de uma vitória para não depender do resultado do jogo do Benfica. Em caso de derrota ou empate, os culés devem torcer para que os Encarnados não vençam o Dínamo Kiev, em Lisboa.