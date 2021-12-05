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Barcelona não conta com camisa 10 para jogo contra o Bayern

Ansu Fati, lesionado, não retorna para duelo decisivo da equipe blaugrana pela Champions League. Culés podem ser eliminados na fase de grupos nesta quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 09:49

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 09:49

O Barcelona não contará com Ansu Fati no duelo contra o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, pela Champions League, segundo o "As". O camisa 10 está lesionado desde o último dia seis de novembro, quando sentiu um desconforto na coxa esquerda no duelo contra o Celta de Vigo.Na melhor das hipóteses, o atacante espanhol poderá voltar aos gramados com a camisa blaugrana no duelo contra o Elche, no próximo dia 18. Dessa forma, o atleta também irá desfalcar a equipe de Xavi no próximo duelo do Campeonato Espanhol contra o Osasuna.
> Veja a tabela da Champions League
Sem conseguir se reincorporar aos treinamentos com o restante do elenco até este domingo, Ansu Fati está descartado. As informações indicam que a comissão técnica e o departamento médico optaram por não forçar o regresso do jogador com medo de agravar a lesão muscular.
Nesta quarta-feira, o Barcelona encara o Bayern, na Alemanha, e precisa de uma vitória para não depender do resultado do jogo do Benfica. Em caso de derrota ou empate, os culés devem torcer para que os Encarnados não vençam o Dínamo Kiev, em Lisboa.
Crédito: AnsuFatinãoirávoltarparaajudaroBarcelonadiantedoBayern(Foto:SERGEISUPINSKY/AFP

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