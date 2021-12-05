Barcelona não conta com camisa 10 para jogo contra o Bayern

O Barcelona não contará com Ansu Fati no duelo contra o Bayern de Munique, nesta quarta-feira, pela Champions League, segundo o "As". O camisa 10 está lesionado desde o último dia seis de novembro, quando sentiu um desconforto na coxa esquerda no duelo contra o Celta de Vigo.Na melhor das hipóteses, o atacante espanhol poderá voltar aos gramados com a camisa blaugrana no duelo contra o Elche, no próximo dia 18. Dessa forma, o atleta também irá desfalcar a equipe de Xavi no próximo duelo do Campeonato Espanhol contra o Osasuna.