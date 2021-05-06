Barcelona monita três nomes para substituir Busquets no futuro

Crédito: LOIC VENANCE / AFP

O Barcelona inicia a busca pelo substituto de Busquets, um dos líderes do atual elenco e multicampeão com a camisa blaugrana. Segundo o "Mundo Deportivo", a área desportiva da equipe culé monitora três nomes para o futuro: Eduardo Camavinga, do Rennes, Locatelli, do Sassuolo, e Mikel Merino, da Real Sociedad.O francês tem apenas 18 anos de idade e possui contrato com a equipe atual até 2022. O jogador já deu indícios de que deve deixar o Rennes ao final desta temporada, mas também interessa ao Real Madrid e ao Paris Saint-Germain. Apesar da pouca idade, o atleta já vestiu a camisa da seleção e levou seu time a disputar a primeira Champions League de sua história.

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Já o italiano é seguido pelo Barcelona há quase dois anos e é visto como um atleta com grande qualidade técnica para trabalhar no meio de campo e conseguir bons passes para penetrar na marcação adversária. Locatelli também tem boa finalização, faz parte da sua seleção e é cobiçado por Inter de Milão e Milan apesar de ter contrato até 2023.