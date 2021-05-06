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futebol

Barcelona monita três nomes para substituir Busquets no futuro

Camavinga, Locatelli e Mikel Merino estão entre os nomes mais admirados pela área desportiva do clube catalão por serem jovens e terem bom potencial...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:07

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 10:07
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
O Barcelona inicia a busca pelo substituto de Busquets, um dos líderes do atual elenco e multicampeão com a camisa blaugrana. Segundo o "Mundo Deportivo", a área desportiva da equipe culé monitora três nomes para o futuro: Eduardo Camavinga, do Rennes, Locatelli, do Sassuolo, e Mikel Merino, da Real Sociedad.O francês tem apenas 18 anos de idade e possui contrato com a equipe atual até 2022. O jogador já deu indícios de que deve deixar o Rennes ao final desta temporada, mas também interessa ao Real Madrid e ao Paris Saint-Germain. Apesar da pouca idade, o atleta já vestiu a camisa da seleção e levou seu time a disputar a primeira Champions League de sua história.
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Já o italiano é seguido pelo Barcelona há quase dois anos e é visto como um atleta com grande qualidade técnica para trabalhar no meio de campo e conseguir bons passes para penetrar na marcação adversária. Locatelli também tem boa finalização, faz parte da sua seleção e é cobiçado por Inter de Milão e Milan apesar de ter contrato até 2023.
O espanhol da Real Sociedad é visto como alguém que atua em uma função um pouco diferente da que faz o Busquets, mas que pode garantir uma boa saída de bola com a sua perna canhota. No entanto, o jogador que atua também em La Roja tem vínculo com o clube basco até 2025 e uma multa de 60 milhões de euros (R$ 387 milhões).

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