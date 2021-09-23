Barcelona mira contratação de meia Paul Pogba para 2022

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP

O Barcelona mira a contratação do meia Paul Pogba para a próxima temporada, segundo o "Sport". O francês possui contrato com o Manchester United até 2022 e pode deixar o clube de Old Trafford sem custos na próxima janela de verão da Europa.No entanto, o jornal catalão indica que Pogba deveria fazer um esforço importante para encaixar seu salário dentro da folha do clube catalão. O Barcelona passa por uma profunda crise financeira, mas vem se recuperando com o retorno da torcida ao Camp Nou.

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Apesar do interesse dos culés, o meio-campista atrai o interesse de diversas equipes. Os Diabos Vermelhos buscam uma renovação, mas o jogador já foi especulado como possível reforço do Real Madrid, Manchester United e Juventus.