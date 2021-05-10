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futebol

Barcelona mira atacantes no mercado; veja possíveis nomes

Erling Haaland é o nome mais desejado pela diretoria blaugrana, mas contratação nesta janela é complicada. Depay e Aguero também estão na lista do clube catalão...
LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 11:30

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 11:30

Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O Barcelona está à procura de um novo atacante para a próxima temporada e tem três alvos na janela de transferências, segundo o "Mundo Deportivo". Erlign Haaland, Memphis Depay e Sergio Aguero estão entre os mais cotados para vestir a camisa blaugrana na próxima temporada.A situação do jovem norueguês do Borussia Dortmund é a mais complexa, pois o atleta está sob contrato com a equipe alemã. Em 2022, o jogador tem uma cláusula de rescisão fixada em 75 milhões de euros (R$ 548 milhões). Entretanto, a situação financeira do Barça também não é boa devido a crise provocada pela pandemia da Covid-19.
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Memphis Depay foi alvo de desejo culé no último mercado, mas o Lyon travou a negociação. O atacante trabalhou com o técnico Ronald Koeman na seleção holandesa e termina seu contrato com o clube francês ao final desta temporada, sendo o nome mais provável para vestir a camisa nove.
Sergio Aguero também estará sem contrato durante a janela de transferências após 10 anos defendendo as cores do Manchester City. O veterano é visto como uma peça importante para a permanência de Messi uma vez que ambos são amigos e poderiam realizar um bom trabalho juntos.
Além das contratações, a renovação ou não de Messi deve pesar durante o mercado do Barcelona. Se o argentino deixar o clube, os culés irão abrir espaço na folha salarial e poderiam buscar um grande nome para repor o elenco. Caso contrário, os novos atletas devem se inserir na atual realidade econômica da equipe blaugrana.

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