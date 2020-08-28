Barcelona mira a contratação de Ciro Immobile para substituir Suárez

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Em meio à uma enorme crise após a humilhante eliminação para o Bayern de Munique por 8 a 2, o Barcelona tenta trilhar novos rumos na temporada 2020-21. No entanto, com a chegada de Ronald Koeman, o atacante Luís Suárez perdeu espaço de vez no clube, mas a diretoria já tem em mente o nome de seu substituto: Ciro Immobile, da Lazio, segundo a 'Gazzetta dello Sport'.

Na última temporada, o atacante, de 30 anos, foi o artilheiro do Campeonato Italiano com o número impressionante de 36 gols, ficando à frente de Cristiano Ronaldo. Apesar de ter revelado o desejo de encerrar sua carreira no time da capital italiana, esta pode ser uma grande oportunidade para o atleta. Ele tem o valor de mercado de 46 milhões de euros e contrato até 2023.

Com faro de gol, Immobile já estufou as redes em 125 oportunidades em 178 partidas com a camisa da Lazio. Em grande fase, ele conquistou duas Supercopas da Itália, em 2017 e 2019, e uma Copa da Itália, na temporada 2018–19. além disso, teve passagens por clubes como Juventus, Torino, Sevilla e Borussia Dortmund.