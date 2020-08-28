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futebol

Barcelona mira a contratação de Ciro Immobile para substituir Suárez

De acordo com o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', atacante de 30 anos é o principal alvo para o lugar do uruguaio, que deve deixar a equipe após a chegada de Ronald Koeman...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:50

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 14:50
Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
Em meio à uma enorme crise após a humilhante eliminação para o Bayern de Munique por 8 a 2, o Barcelona tenta trilhar novos rumos na temporada 2020-21. No entanto, com a chegada de Ronald Koeman, o atacante Luís Suárez perdeu espaço de vez no clube, mas a diretoria já tem em mente o nome de seu substituto: Ciro Immobile, da Lazio, segundo a 'Gazzetta dello Sport'.
Na última temporada, o atacante, de 30 anos, foi o artilheiro do Campeonato Italiano com o número impressionante de 36 gols, ficando à frente de Cristiano Ronaldo. Apesar de ter revelado o desejo de encerrar sua carreira no time da capital italiana, esta pode ser uma grande oportunidade para o atleta. Ele tem o valor de mercado de 46 milhões de euros e contrato até 2023.
Com faro de gol, Immobile já estufou as redes em 125 oportunidades em 178 partidas com a camisa da Lazio. Em grande fase, ele conquistou duas Supercopas da Itália, em 2017 e 2019, e uma Copa da Itália, na temporada 2018–19. além disso, teve passagens por clubes como Juventus, Torino, Sevilla e Borussia Dortmund.
Por fim, vale destacar que o futuro de Luís Suárez segue indefinido, porém ele está fora dos planos do técnico holandês. Com contrato até 2021, o Barcelona já estuda uma rescisão amigável com o uruguaio e a Juventus segue monitorando a situação do atleta.

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