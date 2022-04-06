Barcelona ganha desfalque de última hora contra Frankfurt

O Barcelona teve uma baixa de última hora para o duelo contra o Frankfurt nesta quinta-feira, pela Liga Europa. O atacante Memphis Depay não foi relacionado pelo técnico Xavi por conta de uma sobrecarga muscular.> Koeman vai assumir a seleção da Holanda após a Copa do Mundo 2022

Depay se junta a Dest, Sergi Roberto, Ansu Fati, Umtiti (lesionados), Luuk de Jong (covid-19) e Daniel Alves (não inscrito) como desfalques do Barcelona para o duelo de ida das quartas de final.

A partida está marcada para às 16h desta quinta-feira. O Barcelona de Xavi chega embalado com a grande fase em que vive. Já são 13 partidas invictas, sendo dez vitórias e três empates.