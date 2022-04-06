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futebol

Barcelona ganha desfalque de última hora contra Frankfurt

A equipe espanhola enfrenta nesta quinta-feira o Frankfurt na Alemanha pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa
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LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 11:16

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:16

O Barcelona teve uma baixa de última hora para o duelo contra o Frankfurt nesta quinta-feira, pela Liga Europa. O atacante Memphis Depay não foi relacionado pelo técnico Xavi por conta de uma sobrecarga muscular.> Koeman vai assumir a seleção da Holanda após a Copa do Mundo 2022
Depay se junta a Dest, Sergi Roberto, Ansu Fati, Umtiti (lesionados), Luuk de Jong (covid-19) e Daniel Alves (não inscrito) como desfalques do Barcelona para o duelo de ida das quartas de final.
A partida está marcada para às 16h desta quinta-feira. O Barcelona de Xavi chega embalado com a grande fase em que vive. Já são 13 partidas invictas, sendo dez vitórias e três empates.
Crédito: DepayestádeforadoconfrontocontraoFrankfurt,pelaLigaEuropa(Foto:LLUISGENE/AFP

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