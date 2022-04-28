Barcelona ficará sem Camp Nou em 2023/2024 devido a obras, e clube define nova casa

O Barcelona informou nesta quarta-feira que o Camp Nou não poderá ser utilizado para jogos na temporada 2023/2024. O local passará por uma reforma como parte do projeto de expansão e sustentabilidade "Espai Barça", que mudará a dinâmica de partidas no local pelos próximos três anos. O presidente do clube, Joan Laporta, fez o anúncio ao lado do prefeito da cidade, Ada Colau. + Confira a tabela e a classificação da La Liga

O Estádio Olímpico Lluís Companys, que foi utilizado nos Jogos de Barcelona-1992, foi o escolhido para ser a nova casa do Barcelona no período.

As obras no Camp Nou começam em junho deste ano, mas não inviabilizarão as partidas da temporada 2022/2023, devido a uma série de adaptações feitas no cronograma de demolições. Com isso, a capacidade máxima deverá ser preservada ao máximo. Inicialmente, a previsão era de que fosse permitida apenas 50% da ocupação.

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O certo é que, a partir de 2023/2024, os trabalhos já estarão em uma fase avançada, em que não será possível permitir a realização de partidas. O maior investimento será feito na demolição do terceiro anel das arquibancada. A expectativa do clube é a reforma esteja completa em 2026.

Na temporada 2024/2025, as atividades esportivas do Camp Nou deverão ser retomadas com 50% da capacidade para o público.