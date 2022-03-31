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Barcelona faz reunião secreta pela contratação de zagueiro do Chelsea

Rudiger tem contrato com os Blues até o fim da temporada e poder jogar na Catalunha...

Publicado em 31 de Março de 2022 às 09:49

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 09:49
Dirigentes do Barcelona se encontraram com Sahr Senesie, empresário de Rudiger, zagueiro do Chelsea, em um hotel na Catalunha, segundo a imprensa inglesa. O encontro se produz uma vez que o clube culé não consegue encontrar um acordo pela renovação de contrato de Ronald Araújo.O defensor alemão tem vínculo com o Chelsea até o fim da temporada e deve explorar o mercado de transferências nos próximos meses. O Barcelona, assim como o Bayern de Munique e o Real Madrid, é um dos interessados nos serviços do atleta.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, as negociações entre o clube catalão e os agentes de Rudiger estão em uma fase embrionária. Os culés estudam diversas opções, uma vez que o salário cobrado pelo zagueiro do Chelsea pode ser um entrave na operação entre as partes.
Até o momento, o Barcelona possui acordos pela contratação do zagueiro Christensen, também do Chelsea e que está em fim de contrato com os Blues, e Kessié, meia do Milan. A equipe ainda busca um atacante para a próxima temporada.
Crédito: RudigerestánamiradoBarcelonaparaapróximatemporada(Foto:PAULELLIS/AFP

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