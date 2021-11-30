Barcelona faz primeira proposta pela contratação do 'novo Haaland'

O Barcelona realizou uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 252,8 milhões) ao RB Salzburg pela contratação do atacante Karim Adeyemi, segundo a "Sky Sports". O jovem jogador de 18 anos está sendo tratado como o "novo Haaland" e também está na mira do Borussia Dortmund.Na atual temporada, o clube catalão sofre com a escassez de peças no sistema ofensivo. Sem Agüero, que sofreu uma arritimia cardíaca, e Braithwaite, que se recupera de uma lesão no joelho, Xavi conta com Depay, Ansu Fati, Dembélé, Luuk de Jong e Coutinho como jogadores mais agudos.

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Por conta disso, os dirigentes estudam a contratação de um novo nome na janela de transferências de janeiro. Segundo o "Mundo Deportivo", representantes do Barcelona irão se reunir com os agentes de Dani Olmo, do RB Leipzig, ainda nesta semana.

Além do atacante do time alemão, o nome de Ferran Torres também é cotado para vestir as cores blaugranas. No entanto, o espanhol tem contrato com o Manchester City até 2025, se recupera de uma fratura no pé direito e uma saída não será fácil.