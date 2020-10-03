  • Barcelona faz nova proposta por Eric García, mas City recusa; Guardiola responde: 'Não há acordo'
futebol

Barcelona faz nova proposta por Eric García, mas City recusa; Guardiola responde: 'Não há acordo'

Jogador iniciou a carreira nas categorias de base do Barcelona, mas se profissionalizou pela equipe da Inglaterra. Com contrato até o fim da temporada, catalães desejam sua volta...
LanceNet

03 out 2020 às 12:59

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 12:59

Crédito: MIKE EGERTON / POOL / AFP
A dois dias do encerramento da janela de transferências, o Barcelona ainda não desistiu de contratar o zagueiro Eric García, do Manchester City. Segundo informou o jornal "Mundo Deportivo", o clube blaugrana fez uma nova oferta de mais de 10 milhões de euros (R$ 66 milhões), mas os ingleses recusaram.placeholderA publicação diz que a intenção do Manchester City é que os catalães aumentem o valor proposto inicialmente pelo defensor, que tem contrato com os Sky Blues somente até o fim da temporada. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro, Eric García poderá assinar um pré-contrato com outra equipe.
GUARDIOLA RESPONDE AO INTERESSE BLAUGRANA​Perguntado sobre o interesse do Barcelona sobre o atleta e uma possível saída do jogador, o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse que sabe da intenção do defensor de se mudar. Eric García recusou a proposta de renovação e deixará o clube sem custos.
- Não sei exatamente o que vai acontecer. Sei que ele (Eric García) quer morar lá (em Barcelona), sei que o Barcelona o quer, mas acho que não há acordo entre os clubes. Isso é o que eu sei agora, então não sei como vai acabar - disse Guardiola à imprensa britânica.

