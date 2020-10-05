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futebol

Barcelona estuda possibilidade de ter público no Camp Nou na Champions

Com liberação da Uefa, que permite torcedores em até 30% da capacidade dos estádios, clube catalão pensa em vender ingressos para jogo contra o Ferencvárosi...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 11:42

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 11:42

Crédito: Reprodução
O torcedor do Barcelona pode estar mais perto de voltar a ver seu time ao vivo no estádio Camp Nou. Segundo o vice-presidente econômico e patrimonial blaugrana, Jordi Moix, o clube estuda a possibilidade de ter público nos jogos da Liga dos Campeões, já que a Uefa liberou 30% da capacidade.- Se as autoridades permitirem, a nossa intenção é abrir (o estádio). Quanto antes voltarmos à normalidade, todos nos sentiremos mais encorajados. A prioridade é a saúde. Fizemos uma análise para junho, caso fosse autorizado, que as pessoas poderiam entrar. Se nos autorizarem, sim. Seria uma boa notícia. Aprenderemos nesse processo - disse Moix.
O Barcelona estreia na Liga dos Campeões no dia 20, contra o Ferencvárosi, da Hungria, em casa. A última vez que o Barça teve público jogando em seu estádio foi no dia 7 de março, em vitória sobre a Real Sociedad, por 1 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

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