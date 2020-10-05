Barcelona estuda possibilidade de ter público no Camp Nou na Champions

O torcedor do Barcelona pode estar mais perto de voltar a ver seu time ao vivo no estádio Camp Nou. Segundo o vice-presidente econômico e patrimonial blaugrana, Jordi Moix, o clube estuda a possibilidade de ter público nos jogos da Liga dos Campeões, já que a Uefa liberou 30% da capacidade.- Se as autoridades permitirem, a nossa intenção é abrir (o estádio). Quanto antes voltarmos à normalidade, todos nos sentiremos mais encorajados. A prioridade é a saúde. Fizemos uma análise para junho, caso fosse autorizado, que as pessoas poderiam entrar. Se nos autorizarem, sim. Seria uma boa notícia. Aprenderemos nesse processo - disse Moix.