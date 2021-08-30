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Barcelona está próximo de vender lateral brasileiro para o Tottenham

Emerson Royal deve ser negociado com o clube da Premier League nas últimas horas da janela de transferências apesar das poucas chances na equipe blaugrana...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 08:51

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 08:51
Crédito: Barça TV / Dugout
Emerson Royal, lateral direito do Barcelona, deve ser negociado com o Tottenham nas últimas horas da janela de transferências, segundo o "Mundo Deportivo". A operação deve ser acima de 30 milhões de euros (R$ 184 milhões).Os culés já recusaram uma primeira oferta dos Spurs no último sábado, mas o defensor segue sendo um desejo do técnico Nuno Espírito Santo, que acompanha o brasileiro desde os tempos de Betis. No entanto, ainda não há nada certo entre as partes.
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Emerson participou dos três jogos do Campeonato Espanhol sob comando de Ronald Koeman, sendo titular contra o Getafe, no último domingo. Por outro lado, o Tottenham improvisa Tanganga na ala direita e busca um nome para resolver seus problemas no lado direito.
A janela de transferências se encerra nesta terça-feira e o Barcelona terá uma decisão a tomar. No elenco, o clube conta com Dest, titular nos dois primeiros jogos da La Liga, além de Óscar Mingueza e Sergi Roberto, que já atuaram na posição.

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