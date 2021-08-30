Barcelona está próximo de vender lateral brasileiro para o Tottenham

Crédito: Barça TV / Dugout

Emerson Royal, lateral direito do Barcelona, deve ser negociado com o Tottenham nas últimas horas da janela de transferências, segundo o "Mundo Deportivo". A operação deve ser acima de 30 milhões de euros (R$ 184 milhões).Os culés já recusaram uma primeira oferta dos Spurs no último sábado, mas o defensor segue sendo um desejo do técnico Nuno Espírito Santo, que acompanha o brasileiro desde os tempos de Betis. No entanto, ainda não há nada certo entre as partes.

> Veja a tabela da La Liga

Emerson participou dos três jogos do Campeonato Espanhol sob comando de Ronald Koeman, sendo titular contra o Getafe, no último domingo. Por outro lado, o Tottenham improvisa Tanganga na ala direita e busca um nome para resolver seus problemas no lado direito.